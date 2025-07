Fiscalía solicita suspender por 18 meses a Víctor Zanabria de su cargo como comandante general PNP

El Ministerio Público solicitó que se suspenda preventivamente por 18 meses a Víctor Zanabria de su cargo como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) por los presuntos delitos de peculado doloso y/o por abuso de autoridad. Ambas posibles infracciones cometidas cuando se desempeñó como jefe de la macro región policial Arequipa y donde habría ordenado a un grupo de agentes PNP a realizar trabajos de albañilería en su horario laboral.

El oficio fiscal fue publicado por Panorama y en el se observa que el pedido fue realizado por el Despacho Fiscal Especializado en delitos de

corrupción de funcionaros en el Distrito Fiscal de Arequipa, al amparo de lo establecido en el artículo 297, inciso 1, del Código Procesal Penal.

En dicho apartado se señala que: "El Juez, a pedido del Fiscal, podrá dictar las medidas de suspensión preventiva de derechos previstas en este Título cuando se trate de delitos sancionados con pena de inhabilitación, sea ésta principal accesoria o cuando resulte necesario para evitar la reiteración delictiva".

¿Cuál es el caso por el cual se investiga a Víctor Zanabria?

El 27 de abril último, un reportaje de Panorama, presentó que de los 15 suboficiales que denunciaron al actual comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, de presuntamente hacerlos trabajar como albañiles en horario laboral, seis fueron aceptados como testigos protegidos y ya declararon ante la Fiscalía.

En la sesión con la Fiscalía, los testigos confirmaron conocer a Zanabria Angulo cuando este se desempeñaba como jefe de la macro región policial Arequipa en el 2020. Fue con ese cargo que les ordenó, según cuentan, realizar actividades de albañilería que, evidentemente, nada tenían que ver con la labor policial que debían cumplir.

Según su relato, en el 2020, Zanabria se acercó a la mayor Claudia Del Castillo para pedirle efectivos del Escuadrón Verde que tengan experiencia en construcción.

"Se acercaron a la formación por la parte posterior el General Víctor Zanabria Angulo y del coronel Francis Alarcón Gallegos, que solicite entre todo mi personal voluntarios que sepan labores de construcción albañilería, electricidad gasfitería, y en ese momento 15 suboficiales levantaron la mano", contó Del Castillo.

Asimismo, indicó que cuando le pidió explicaciones al entonces general, él le dijo que solo cumplía ordenes. Del Castillo asegura que ella nunca supo el trabajo que realizarían los jóvenes voluntarios. "Ahí el General les indicó que a partir del día siguiente no iban a formar, no iban hacer servicio (…) Le pregunté si lo va regularizar con un documento, me indicó que debo acatar las órdenes verbales y me preguntó "si tenía miedo", y le indique “comprendido mi general”", declaró.