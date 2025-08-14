HOYSuscripcion LR Focus

¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

La Ciudad Blanca destaca por su arquitectura colonial, donde el mágico Monasterio de Santa Catalina y la Plaza de Armas son imprescindibles para los visitantes.

El Mirador de Yanahuara, uno de los lugares más emblemáticos de Arequipa.
El Mirador de Yanahuara, uno de los lugares más emblemáticos de Arequipa. | Foto: Piero Damiani/ Flickr

Arequipa celebrará su 485 aniversario de fundación española y miles de turistas llegarán a la ciudad para disfrutar de sus atractivos. Cabe resaltar, que es una de las provincias más visitadas del Perú junto a Lima, Cusco, Puno e Ica. La Ciudad Blanca se caracteriza por sus monumentos de sillar, su campiña y sus imponentes tres volcanes: Misti, Chachani y Pichu Pichu.

Este destino cautiva tanto a los amantes del arte y la cultura como a quienes prefieren el turismo de aventura. Rodeada de paisajes impresionantes, y famosa por su exquisita gastronomía, Arequipa representa el lugar ideal para unas vacaciones que conecten con lo mejor del Perú. En esta nota te detallaremos los 7 destinos infaltables.

PUEDES VER: ¿Por qué Arequipa es conocida como la Ciudad Blanca? La particular razón detrás de su apelativo

¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca?

Arequipa tiene varios atractivos y son muy variados de acuerdo a la actividad que deseas realizar. Sin embargo, algo que debes programar es el lugar donde irás a almorzar debido a que no todas las picanterías se encuentran en el Centro Histórico. Aquí te presentamos los 7 destinos turísticos que debes visitar sí o sí en la Ciudad Blanca.

Turismo cultural e histórico

  • Plaza de Armas de Arequipa: centro de la ciudad, rodeado de arquitectura colonial y vida urbana.
  • Monasterio de Santa Catalina: un convento del siglo XVI con calles, patios y una historia única que muestra la vida religiosa colonial.
  • Iglesia y Claustros de la Compañía: representación del arte barroco mestizo arequipeño, con impresionantes tallados en piedra sillar.
  • Museo Santuarios Andinos: famoso por la exhibición de la momia Juanita, una valiosa pieza del legado incaico.

Turismo natural y de aventura

  • Mirador de Yanahuara: mirador tradicional con vistas al volcán Misti y a la ciudad, perfecto para fotos y relajación.
  • Cañón del Colca: ideal para los amantes del trekking, la naturaleza y la observación de cóndores en su hábitat natural.
  • Volcán Misti: para los más aventureros, ofrece rutas de ascenso que permiten ver Arequipa desde las alturas.

Aprovecha la promoción: Monasterio de Santa Catalina a S/15

El Monasterio de Santa Catalina, ubicado en el corazón del centro histórico de Arequipa, es uno de los monumentos más impresionantes y visitados del Perú. Fundado en 1579, este convento de clausura está construido casi en su totalidad con piedra sillar, lo que le otorga ese característico tono blanco y anaranjado. Recorrer sus coloridas calles interiores, patios, celdas y capillas es como viajar al pasado, ya que se conserva gran parte de su estructura original.

Actualmente, el Monasterio ofrece promociones especiales en las entradas, especialmente cada día 10 de cada mes y el último domingo de cada mes. La entrada es de S/5 para niños y S/15 para adultos.

