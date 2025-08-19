HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Múltiple choque en carretera Arequipa - Puno deja un chofer herido

Accidente ocurrió cerca de la medianoche, participaron cuatro vehículos, entre ellos dos camiones con placa boliviana.


Uno de los conductores involucrados no fue hallado en la zona.
Uno de los conductores involucrados no fue hallado en la zona.

Un múltiple choque en la carretera Arequipa - Puno dejó el saldo de un chofer herido con fractura. El accidente ocurrió cerca de la última medianoche y en la colisión participaron cuatro vehículos.

El reporte de Policía de Carreteras señala que el accidente sucedió en el kilómetro 137 de la carretera Arequipa-Puno, en el distrito de San Antonio de Chuca, en la provincia arequipeña de Caylloma.

lr.pe

Los vehículos implicados son el tráiler boliviano 5305-DRT, el camión VBO-738, el camión furgón AJH-911 y el camión tracto boliviano 2542-KNS. Las unidades transitaban en ambas direcciones de la vía. Ninguna sufrió volcadura por el choque.

Chofer quedó herido

El conductor del tráiler boliviano 5305-DRT quedó herido y fue trasladado al Hospital Goyeneche en la ciudad de Arequipa. Fue identificado como el ciudadano peruano Iván Vicente Cruz Chuctaya (44) y diagnosticado con fractura en tibia y peroné de la pierna izquierda.

Mientras que el conductor del vehículo VBO-738 no fue hallado en la zona. Los choferes de las restantes unidades quedaron a disposición de la comisaría de Imata para las investigaciones.

