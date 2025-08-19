Múltiple choque en carretera Arequipa - Puno deja un chofer herido

Uno de los conductores involucrados no fue hallado en la zona. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Créditos: difusión.

Un múltiple choque en la carretera Arequipa - Puno dejó el saldo de un chofer herido con fractura. El accidente ocurrió cerca de la última medianoche y en la colisión participaron cuatro vehículos.

El reporte de Policía de Carreteras señala que el accidente sucedió en el kilómetro 137 de la carretera Arequipa-Puno, en el distrito de San Antonio de Chuca, en la provincia arequipeña de Caylloma.

Los vehículos implicados son el tráiler boliviano 5305-DRT, el camión VBO-738, el camión furgón AJH-911 y el camión tracto boliviano 2542-KNS. Las unidades transitaban en ambas direcciones de la vía. Ninguna sufrió volcadura por el choque.

Chofer quedó herido

El conductor del tráiler boliviano 5305-DRT quedó herido y fue trasladado al Hospital Goyeneche en la ciudad de Arequipa. Fue identificado como el ciudadano peruano Iván Vicente Cruz Chuctaya (44) y diagnosticado con fractura en tibia y peroné de la pierna izquierda.

Mientras que el conductor del vehículo VBO-738 no fue hallado en la zona. Los choferes de las restantes unidades quedaron a disposición de la comisaría de Imata para las investigaciones.