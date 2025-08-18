Joven pasea a sus tortugas en centro comercial y causa sensación en redes: "No se te vayan a escapar"
La curiosa escena muestra al muchacho, que lleva una mochila de Bowser, cuidando atentamente de sus tortugas. Clip es viral en TikTok.
Un joven sorprendió en redes luego de ser captado en un centro comercial. La escena no tardó en viralizarse a través de la plataforma de TikTok, donde usuarios compartieron divertidas reacciones sobre la insólita situación. El video acumula alrededor de 2 millones de vistas en dicha plataforma.
Clip viral en TikTok: joven pasea a sus tortugas en centro comercial
De acuerdo al clip viral en TikTok, un muchacho decidió pasear a sus tortugas y les colocó una correa a cada una. En el video se observa como el muchacho usa mochila con la forma de Bowser y se muestra muy atento a sus mascotas.
La peculiar escena llamó la atención de los visitantes, quienes no dudaron en grabar el momento y compartirlo en plataformas como TikTok. Las tortugas, que se movían con total tranquilidad por el piso del lugar, iban bajo la atenta mirada de su dueño, quien las observaba con cariño mientras recibía comentarios divertidos de los curiosos.
Reacciones en redes sociales
Como era de esperarse, el clip viral generó varias reacciones, siendo las más frecuentes de humor.
"No se te vayan a escapar", "A mí lo que me da risa es que él también tiene su caparazón", "Su paciencia debe estar en el nivel 1.000.000", "Ui y están amarrados para que no se vayan a ir corriendo", "Cuenta la leyenda que aún no sale del centro comercial", "Cuánto será que se tardó en pasearlas por toda el centro comercial", "Cuál era la idea, pasear o nunca salir de ese lugar", "Bowser sacó a pasear a sus koopas", "Aunque no lo crean las tortugas cuando quieren corren y rápido, la mía se me escapa al toque con sus patotas", reaccionaron usuarios en TikTok.