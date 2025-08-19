Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

El camino del Valle del Colca es uno de los mayores atractivos turísticos en Arequipa. | Foto: Civitatis

El camino del Valle del Colca es uno de los mayores atractivos turísticos en Arequipa. | Foto: Civitatis

El 16 de agosto, el transcurso del Mirador de la Cruz del Cóndor, en el Valle del Colca, en Arequipa, sufrió una falla geológica y quedó hundido. Esto provocó un colapso de más de 3 a 5 metros de profundidad y afectó cerca de 100 metros lineales de la vía AR-109, en el sector de Chimpa.

Este acontecimiento generó la suspensión temporal del turismo, de las personas que viven por ahí y de los vehículos, por lo que se había pedido a las agencias de viaje suspender sus actividades del tramo hacia el Valle del Colca. Se encontraba trabajando con maquinarias pesadas para restablecer el camino hasta el momento.

¿Cuándo vuelve el turismo del Mirador de la Cruz del Cóndor?

Solange Málaga, gerente de la Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca), confirmó anoche que se han aperturado las vías para los vehículos, tanto para los turistas como para los que viven en la zona, lo que facilita el acceso al Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca.

El tramo estará abierto hasta las 8:30 horas para el pase de los turistas; tras haber sido cerrado una hora y 30 minutos. Luego volverá a abrir de 10:00 a 11:00; después de 1:00 a 2:00 de la tarde y, finalmente, desde las 16:00 horas hasta la noche. Este nuevo acceso será temporal hasta que concluyan la reparación de la anterior vía.

Otras alternativas que visitar en el Colca

Para que 800 turistas que visitan diariamente el valle del Colca, se tiene previsto incluir otras zonas del valle del Colca, como los miradores de Antawilque, ubicados entre el distrito de Maca y el centro poblado de Pinchollo, así como la Fortaleza de Chimpa.

Carmen Franco, presidenta de la Asociación de Agencias de Viaje (AVIT), afirma que los turistas saben de estos acontecimientos; es por eso que se les han ofrecido otras alternativas para que puedan realizar sus actividades.