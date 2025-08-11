HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      
EN VIVO

Contrataciones muy extrañas y Vizcarra contra el JEE | Sin Guion con ROSA MARÍA PALACIOS

Economía

Gobierno Regional de Arequipa pide anular viabilidad técnica otorgada al Megapuerto de Corío: "Debilita la seriedad del proceso"

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, afirma que la reciente viabilidad al proyecto del Megapuerto de Corío contradice acuerdos.

El Gobierno Regional de Arequipa teme que el permiso ponga en riesgo el proyecto de Corío
El Gobierno Regional de Arequipa teme que el permiso ponga en riesgo el proyecto de Corío | GRA | Composición LR

El Megapuerto de Corío alcanzó un nuevo hito el último 8 de agosto al recibir la Viabilidad Técnica Temporal por parte de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), paso importante para el inicio de las obras. Sin embargo, el Gobierno Regional de Arequipa exigió que se deje sin efecto dicho permiso, al considerar que incumple los compromisos asumidos y pone en riesgo el proyecto.

Únete a nuestro canal de política y economía

La APN otorgó el mencionado permiso por tres años al Consorcio Hub Corio Megapuerto del Sur, integrado por Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción S.A.C. y Beton Terra Ingenieros S.A.C. La Viabilidad Técnica Temporal permite que se instale la infraestructura previsoria para las obras, así como la realización de estudios de ingeniería, ambientales y de impacto económico.

PUEDES VER: Perú inaugura su planta solar más grande, construida por la española Zelestra en Arequipa: generará energía para 440.000 hogares

lr.pe

Gobierno Regional de Arequipa se opone al permiso de viabilidad técnica otorgada a Corío

Rohel Sánchez, gobernador regional de Arequipa, solicitó a la APN que deje sin efecto la mencionada viabilidad, ya que, según alega, contradice los acuerdos establecidos en el VIII Consejo de Estado Regional, donde se definió que el Estudio de Demanda de Transporte Marítimo de Carga en el Sur debía culminarse en noviembre de 2025.

"Adelantar decisiones debilita la seriedad del proceso y pone en riesgo un proyecto clave para la competitividad del sur del Perú", indica el pronunciamiento, compartido en las redes sociales oficiales del GORE Arequipa, donde también "ratifica su defensa de los intereses de Arequipa y del país, trabajando siempre con criterios técnicos y estratégicos".

Comunicado del Gobierno Regional de Arequipa sobre viabilidad técnica de Corío

Comunicado del Gobierno Regional de Arequipa sobre viabilidad técnica de Corío

PUEDES VER: La extensa vía que unirá la costa y sierra de Arequipa: valorizada en más de S/ 90 millones y estaría lista en 7 meses

lr.pe

ANGR respalda postura del Gobierno Regional de Arequipa

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) respaldó el pedido hecho por el GORE Arequipa para suspender la viabilidad técnica de Corío al asegurar, en un comunicado, que dicha autorización incumple los compromisos del Consejo y "retrasa el desarrollo del Megapuerto de las Américas".

"Este proyecto es clave para la competitividad y el desarrollo del sur del país, por lo que exigimos dejar sin efecto dicho acuerdo de manera inmediata, culminar el Estudio de la Demanda en noviembre y proceder a la convocatoria internacional con total transparencia y apego a los intereses nacionales (...) La defensa del desarrollo y de los intereses del Perú no admite postergaciones", añadió el organismo.

Comunicado de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales sobre viabilidad de Corío

Comunicado de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales sobre viabilidad de Corío

El Megapuerto de Corío estará situado en Punta de Bombón, en la provincia arequipeña de Islay, y sería financiado enteramente con capital privado, al igual que el ya operativo puerto de Chancay; asimismo, se proyecta que tenga una capacidad de 100 millones de toneladas métricas anuales y que reciba buques con calado de hasta 22 metros, además de conectarse con la Carretera Interoceánica.

Notas relacionadas
Puerto de Matarani: confirman fecha de firma de etapa final del proyecto de modernización con inversión estadounidense de US$700 millones

Puerto de Matarani: confirman fecha de firma de etapa final del proyecto de modernización con inversión estadounidense de US$700 millones

LEER MÁS
Perú se posiciona como líder portuario con nuevos silos que almacenan granos en el Puerto del Callao: inversión fue de US$95 millones

Perú se posiciona como líder portuario con nuevos silos que almacenan granos en el Puerto del Callao: inversión fue de US$95 millones

LEER MÁS
Este 15 de agosto es feriado en Perú: conoce qué se celebra y quiénes no trabajan según la Ley

Este 15 de agosto es feriado en Perú: conoce qué se celebra y quiénes no trabajan según la Ley

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
APN da luz verde inicial al megapuerto de Corío en Arequipa con el mismo modelo usado en Chancay

APN da luz verde inicial al megapuerto de Corío en Arequipa con el mismo modelo usado en Chancay

LEER MÁS
Interbank establece único requisito para exonerar el cobro de comisiones para clientes que realicen transferencias bancarias en 2025

Interbank establece único requisito para exonerar el cobro de comisiones para clientes que realicen transferencias bancarias en 2025

LEER MÁS
Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

LEER MÁS
Familias peruanas ya pueden acceder al empadronamiento de lotes durante agosto de 2025 y obtener el título de propiedad gratis, vía Cofopri

Familias peruanas ya pueden acceder al empadronamiento de lotes durante agosto de 2025 y obtener el título de propiedad gratis, vía Cofopri

LEER MÁS
Fonavi 2025: fonavistas pueden consultar si son beneficiarios de cobrar pago de aportes con el link oficial de la Secretaría Técnica

Fonavi 2025: fonavistas pueden consultar si son beneficiarios de cobrar pago de aportes con el link oficial de la Secretaría Técnica

LEER MÁS
Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Economía

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Congreso promulgó ley que permite a deudores salir más rápido de centrales de riesgo: ¿a partir de cuándo se implementará la normativa?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota