Accidente de tránsito en Asia. Alrededor de las 16.00 horas del domingo 17 de agosto, un camión que transportaba cajas con paltas se volcó en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur, según informó el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. En consecuencia, se produjo el bloqueo parcial de la vía y los transeúntes se aproximaron al cargamento caído en buen estado para apropiarse de él.

No se reportaron heridos tras el incidente ocurrido cerca del acceso a la carretera Puerto Fiel - Quilmaná, en Cañete. Solo se registró daños significativos tanto en los insumos como en el vehículo volcado. Cabe destacar que esa parte de la Panamericana es considerada riesgosa, debido a sus constantes siniestros acontecidos.

Asia: se apropian de las paltas caídas tras volcadura de camión

Imágenes captadas por una ciudadana mostró a un aproximado de 20 personas, entre peatones y vecinos, en la zona de la tragedia, recogiendo los kilos de paltas regados en el asfalto. Algunos las trasladaban en bolsas y cajas, mientras que otros en las mismas jabas tiradas y mochilas.

Frente a ello, la mujer que grababa el video se pronunció respecto al accionar de las personas. "Hay desgracias y la gente va de frente a aprovecharse. Se llevan toda la palta", dijo. En tanto, los vecinos y transportistas del sector comunicaron que ese tramo de la Panamericana no cuenta con iluminación ni señalización adecuada.

