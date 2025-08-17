HOYSuscripcion LR Focus

Camión con paltas sufre volcadura en Panamericana Sur y transeúntes se apropian del cargamento caído

El accidente ocurrió en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur, en el distrito de Asia, lo que generó el bloque parcial de la vía.

Ciudadanos en Asia utilizaron bolsas, mochilas y hasta las mismas jabas del cargamento para llevarse las paltas regadas. Foto: Composición LR
Accidente de tránsito en Asia. Alrededor de las 16.00 horas del domingo 17 de agosto, un camión que transportaba cajas con paltas se volcó en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur, según informó el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. En consecuencia, se produjo el bloqueo parcial de la vía y los transeúntes se aproximaron al cargamento caído en buen estado para apropiarse de él.

No se reportaron heridos tras el incidente ocurrido cerca del acceso a la carretera Puerto Fiel - Quilmaná, en Cañete. Solo se registró daños significativos tanto en los insumos como en el vehículo volcado. Cabe destacar que esa parte de la Panamericana es considerada riesgosa, debido a sus constantes siniestros acontecidos.

Asia: se apropian de las paltas caídas tras volcadura de camión

Imágenes captadas por una ciudadana mostró a un aproximado de 20 personas, entre peatones y vecinos, en la zona de la tragedia, recogiendo los kilos de paltas regados en el asfalto. Algunos las trasladaban en bolsas y cajas, mientras que otros en las mismas jabas tiradas y mochilas.

Frente a ello, la mujer que grababa el video se pronunció respecto al accionar de las personas. "Hay desgracias y la gente va de frente a aprovecharse. Se llevan toda la palta", dijo. En tanto, los vecinos y transportistas del sector comunicaron que ese tramo de la Panamericana no cuenta con iluminación ni señalización adecuada.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

