Vehículo de escuela de manejo se estrella contra poste de seguridad y queda suspendido en el aire en avenida Carlos Izaguirre | Foto: Composición LR/ TikTok

El domingo 17 de agosto, un ciudadano reportó a través de su cuenta de TikTok el impacto de un vehículo de escuela de manejo contra un poste de seguridad, tras lo cual quedo suspendido sobre él. El accidente de tránsito ocurrió en la avenida Carlos Izaguirre, muy cerca del límite del distrito de Los Olivos e Independencia.

En las imágenes se observa como un hombre y una mujer se quedan observando de cerca el estado del vehículo luego del choque. El video ha sido publicado hace 7 horas, pero ya cuenta con más de 200.000 vistas y más de 6.000 "me gustas".

Usuarios reaccionan al choque de un vehículo de escuela de manejo contra un poste de seguridad

Algunos usuarios reaccionaron con humor en Tiktok ante lo sucedido: "Eso no era clase de manejo, es clase de volar", "¿Ese es profesor de carro o de aviones?", y "El instructor de manejo: 'así se levanta el auto sin gata'". Otras personas responsabilizaron al instructor por el accidente: "Ahí el único responsable es el instructor, para eso existe el doble pedal y freno de mano", "Responsabilidad del profesor. Se supone que esos vehículos tienen un pedal de freno al lado del copiloto para que el profesor pueda reaccionar".

Mientras tanto, algunas personas criticaron el hecho de que las clases de manejo se dieran en una calle principal y no en un circuito: "Si recién está aprendiendo, ¿por qué iba por una vía principal?", "Por eso las clases deberían ser en circuitos hasta que el alumno pueda controlar bien el vehículo y salir a las calles".