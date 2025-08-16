HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Siete mueren en accidente de bus en Puno: viajaban por trabajo y a visitar familiares

Según uno de los deudos, su pariente le advirtió del exceso de velocidad del bus que iba de Arequipa hacia Puerto Maldonado. Todavía quedan tres víctimas mortales sin identificar. 

Fallecidos viajaban en el segundo piso del bus. Foto: Liubomir Fernández - La República.
“Yo soy testigo. Yo he podido morir. El bus se volcó en la curva, se derrapó e impactó contra nuestra unidad. Nuestra unidad fue incluso un freno porque si no se habría caído al barranco”, contó Beatriz Flores, copiloto del tráiler de placa Z1L-973, que junto al bus de la empresa Wayra de placa C3X- 969, fueron protagonistas del accidente que le costó la vida a siete personas.

El accidente tuvo lugar en la vía Santa Lucia - Arequipa al promediar las 21 horas del viernes 15 de agosto. La unidad de pasajeros había partido a las 4 p. m. de Arequipa y tenía como destino Puerto Maldonado en la región Madre de Dios. No llegó a su destino.

La copiloto del tráiler explicó que trasladaban soya de Juliaca a la Ciudad Blanca y de un momento a otro el bus de pasajeros volcó, se deslizó más de 50 metros y su techo impactó contra la mitad del tráiler, matando a los siete pasajeros que viajaban en el segundo piso. Todos perdieron la vida en el acto. Sacarlos fue difícil porque estaban atrapados entre los fierros retorcidos.

“Todo fue en segundos. Parecía un sueño. Lo único que recuerdo es que de un momento a otro vi al bus frente pegado a la cabina”, contó la propietaria del tráiler. Su esposo, el conductor Oscar Machaca Urrutia, salió ileso y fue auxiliar a los heridos.

Víctima mortal ayudaba en crianza de sus nietos

La desgracia sorprendió a los deudos de los fallecidos. Sus parientes ahora tienen más que un drama que contar.

Familiares de víctimas tuvieron que ir hacia la comisaría de Santa Lucía. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Familiares de víctimas tuvieron que ir hacia la comisaría de Santa Lucía. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Washington Suyo Huilca (56), murió en el acto. Él era joyero. Su hija era madre soltera y él ayudaba en la crianza de sus cuatro nietos. “Ahora quién va ayudar a esos niños. Han destruido toda una familia. No es justo. La empresa tiene que responsabilizarse. Mi primo llamó a su esposa y le contó que el bus mucho estaba corriendo y ella le dijo que se ponga su cinturón de seguridad. A poco tiempo ocurrió el accidente”, dijo Carmen Cama Calderón, prima del fallecido. Ella acudió al distrito de Santa Lucía para reconocer a su pariente.

Fallecidos viajaban por trabajo

Hércules Córdoba Villa, Enrique Alba Freyre y Genaro Ernesto Lazo Ruiz eran parientes. Viajaban a Puerto Maldonado, pero en medio camino perdieron la vida. Uno de sus familiares acudió a reconocerlos y casi se desmaya. “Es triste. Todos iban por trabajo y uno de ellos viajaba para ver a una familiar”, contaron. Al cierre de la presente edición faltaba identificar otros tres cuerpos.

Los 20 heridos también viven su propio drama. Julio Cesar Aquise Quispe, lleva la peor parte. Podría perder las dos piernas tras quedar atrapado entre los fierros retorcidos. No siente sus miembros inferiores. En 2008 había sido detenido por tentativa de feminicidio y hoy la muerte casi lo alcanza a él. Hay dos personas que quedaron inconscientes.

Rubén Velásquez Laura, piloto del bus quedó detenido. Se presentó la mañana del sábado 16 de agosto.  Daniel Antonio Puma Mendoza (copiloto) no se presentó. Oscar Machaca Urrutia, chofer del tráiler también quedó detenido.

