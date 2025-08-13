Vivir en un centro comercial: así serán los 414 departamentos que construirá inmobiliaria dentro de un mall en Chile

Así serán los 414 departamentos que construirá una inmobiliaria dentro de un mall | Foto: ChatGPT

La operadora inmobiliaria Parque Arauco, que cuenta con más de 20 centros comerciales en el Perú, siendo los más resaltantes Megaplaza y Larcomar, anunció la construcción de un edificio residencial integrado a un mall en Chile con una inversión cercana a los US$ 60 millones.

La empresa de capitales chilenos reveló que se tratará de un segmento multifamiliar que unirá espacios residenciales dentro de sus centros comerciales, bajo el concepto de “Work, Play, Live” (Trabaja, Juega, Vive).

¿Cómo serán los 414 departamentos que construirá Parque Arauco?

El proyecto planea la construcción de 414 departamentos, destinados exclusivamente al arriendo; es decir, al alquiler. Los residentes contarán con acceso a 1.300 m² de áreas comunes, en las que podrán visitar zonas de esparcimiento y un rooftop con vistas panorámicas, que conectarán directamente el centro comercial.

¿Cuándo estará listo el departamento con acceso a un centro comercial?

Según Parque Arauco, la construcción empezará entre los meses de septiembre y diciembre de 2025 y finalizará a fines de 2028. La empresa también señaló que busca combinar funcionalidad con estética. En 2022, la compañía había evaluado la posibilidad de instalar viviendas dentro de MegaPlaza, en el distrito limeño de Independencia, en Perú, pero no se llegó a concretar.

Sobre los precios de los futuros apartamentos, la operadora inmobiliaria señaló que el canon de arriendo se comunicará durante el proceso del lanzamiento comercial del proyecto. Sin embargo, según GPS Property, especializada en el análisis y monitoreo del mercado inmobiliario, el valor promedio de arriendo del sector para los edificios multifamiliares que se encuentran cercanos a la zona del Parque Arauco en Chile se sitúa en US$ 1.157. Además, el canon de arriendo por metro cuadrado se sitúa en 0,38 Unidad de Fomento (UF); es decir, alrededor de US$ 14,40 por metro cuadrado.

Compra del centro comercial Minka en Perú

Además del proyecto de 414 departamentos en un centro comercial en Chile, Parque Arauco adquirió recientemente el centro comercial Minka, en el Callao, por un monto de S/381 millones. Ahora, la operadora inmobiliaria contará con el espacio de 54.800 m², en el que se ubican más de 540 locales y 950 estacionamientos, que recibió a más de 18 millones de personas en 2024, generando un ingreso operativo neto de S/38 millones.

Con esta compra, la compañía chilena suma 22 malls en Perú y posiciona a Minka como su segundo centro comercial más grande, luego de Megaplaza Independencia.

