La criminalidad dejó una trágica jornada de muertes las últimas 24 horas. Se reporta que al menos 10 personas fallecieron asesinadas en diferentes partes del territorio nacional, muchos a plena luz del día y en presencia de transeúntes. Incluso un homicidio en la ciudad de Jaén, Cajamarca, fue a metros de una institución educativa.

Según el conteo diario y oficial de La República, en lo que va del año se han contabilizado 4.813 crímenes en el país.

Acribillan a extranjero dentro de restaurante en San Martín de Porres

Un ciudadano colombiano de aproximadamente 28 años fue asesinado a balazos la tarde del último viernes mientras almorzaba en un restaurante de la cuadra 30 de la avenida Universitaria, en San Martín de Porres, Lima. Según las primeras investigaciones, la víctima se encontraba acompañada de una mujer —presuntamente su hermana— cuando dos sicarios ingresaron al local y abrieron fuego sin mediar palabra. En la escena se hallaron más de 35 casquillos de bala, lo que evidencia la brutalidad del ataque.

Tras el crimen, los asesinos huyeron a bordo de dos motocicletas, en las que los aguardaban otros dos cómplices. La víctima murió en el lugar, mientras que su acompañante quedó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Cayetano Heredia. La Policía Nacional y el Ministerio Público asumieron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este nuevo episodio de violencia que golpea a Lima norte.

Sicarios matan a joven con 28 disparos en Manchay

A plena luz del día, un joven de 20 años, identificado como David Alejo Tapasco, fue acribillado frente al parque Las Mercedes, en la zona de Manchay, en el distrito de Pachacámac, Lima. El ataque, perpetrado en la vía pública y ante la mirada de vecinos y menores de edad, dejó al menos 28 casquillos en la escena del crimen, lo que refleja la violencia con la que actuaron los sicarios.

De acuerdo con la Policía, la víctima se disponía a realizar un pedido en una tienda de la zona cuando un vehículo gris con lunas polarizadas se detuvo cerca de él y uno de sus ocupantes descendió para dispararle a quemarropa. Las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas, ya que el joven registraba denuncias previas por distintos delitos, como violencia familiar, tentativa de homicidio, tráfico de drogas y posesión ilegal de arma de fuego.

Asesinan a agente inmobiliario dentro de su vehículo en Miraflores

Un agente inmobiliario fue asesinado la noche del último viernes en plena vía pública de Miraflores, Lima. El ataque ocurrió en la calle Bartolomé Herrera, cuando la víctima, identificada como Gianfranco Navarro Chirieleison (43), permanecía dentro de su camioneta junto a su pareja, quien resultó ilesa. Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y uno de ellos descendió para dispararle directamente en el cuello, descartándose así un intento de robo como móvil.

Navarro, agente de la oficina Antonia X Inmgenio Citi, fue auxiliado por un paramédico y trasladado de emergencia a la Clínica Angloamericana, pero los médicos solo confirmaron su deceso minutos después. La Policía Nacional, en coordinación con la comisaría de Miraflores, ha iniciado las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este crimen que ha generado conmoción en la zona.

Hombre muere acribillado en La Perla

Un hombre, identificado como Walter Ameni More Escate (46), fue asesinado a balazos la noche del viernes 15 de agosto en el distrito chalaco de La Perla. El ataque ocurrió alrededor de las 10 p. m., en el cruce de los jirones Zarumilla y Huáscar Marcelo, cuando la víctima fue interceptada en plena vía pública por un sicario que le disparó múltiples veces.

More Escate fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde lamentablemente los médicos confirmaron su muerte. En la escena del crimen, la Policía halló al menos seis casquillos de bala y dispuso las diligencias de investigación para determinar el móvil del homicidio y capturar a los responsables.

Asesinan a un hombre de un disparo en Cercado de Lima

En la madrugada del sábado 16 de agosto, un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho cuando se desplazaba en su camioneta por la cuadra 28 de la avenida Argentina, cerca del cruce con la avenida Universitaria, en Cercado de Lima, al límite con el Callao.

Testigos señalaron que la víctima, identificada como Abraham Rojas Juñoruco (39), fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes lo atacaron a quemarropa. De acuerdo con fuentes policiales, las primeras pesquisas descartan que el crimen haya sido producto de un robo, ya que Rojas conservaba todas sus pertenencias.

Balean a comerciante cerca de colegio de Jaén

Un comerciante murió baleado a plena luz del día a metros de un colegio en la ciudad de Jaén, región de Cajamarca. El crimen ocurrió cerca del mediodía del 15 de agosto, cuando la víctima identificada como Geisen Cruz Tocto (31) ingresó a una tienda de abarrotes para realizar compras, pero dentro fue abordado por dos sujetos que lo estaban siguiendo y le dispararon más de cinco balazos.

Los atacantes fugaron de la zona y dejaron malherida a su víctima, quien fue trasladada en un mototaxi al Hospital General de Jaén, donde se confirmó su deceso. Se sabe que Geisen Cruz Tocto era vendedor de electrodomésticos y según sus conocidos, no tenía problemas o rencillas.

Entre las primeras hipótesis está el ajuste de cuentas, pues los delincuentes no robaron nada a la víctima, la cual deja dos menores hijas en la orfandad.

Acribillan a varón en urbanización de Sullana

Una balacera en la provincia de Sullana, Piura, dejó el saldo de una persona fallecida y otra herida. El crimen ocurrió cerca de las 11 p.m. del 15 de agosto en la urbanización ADUS. La víctima mortal fue identificada como José Enrique Cervantes Rojas (54), mientras que el herido es Kenji Denilson Zapata Arunategui.

Vale mencionar que el cuerpo de José Enrique Cervantes Rojas fue hallado cuando los efectivos de la PNP realizaban las diligencias de recojo de casquillos, luego de que el varón herido fue trasladado al hospital. La víctima mortal presentaba varias heridas de bala. La Policía sigue investigando los posibles móviles del crimen.

Balean a albañil dentro de camioneta en Piura

Un albañil murió acribillado la tarde del 16 de agosto en el asentamiento humano Jorge Basadre, en la provincia de Piura. Era cerca de las 2 p.m. cuando la víctima, identificada como Walter Cruz Ramos, estaba en el asiento posterior de una camioneta estacionada, de repente se acercaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y abrieron fuego.

Se estima que los atacantes dispararon hasta en diez oportunidades, uno de los proyectiles impactó en la parte posterior del cráneo del obrero, quien falleció al instante. La principal hipótesis del crimen que maneja la Policía es el ajuste de cuentas.

Matan de un balazo a trabajador a plena luz del día en Tambogrande

Un hombre fue asesinado a plena luz del día este sábado 16 de agosto en la provincia de Tambogrande, región Piura. El crimen ocurrió a las 2 p.m. cuando la víctima, identificada como Franklin Silupu Nima (34), se movilizaba en una motocicleta por una calle del asentamiento humano Sagrado Corazón de Jesús, entonces fue interceptado y ultimado de un balazo en la cabeza.

El sonido del disparo alertó a los vecinos, quienes al salir hallaron el cuerpo de Franklin Silupu. Según un familiar, el crimen sería por un ajuste de cuentas por la disputa de una motocicleta ocurrida hace una semana. Indicaron que la víctima no tenía enemigos en la zona, además hace poco había retornado de la capital.

Cuerpo de hombre es hallado con signos de violencia dentro de hotel en Arequipa

El cuerpo de un hombre con evidentes signos de violencia fue hallado la mañana de este sábado 16 de agosto en un hotel de la ciudad de Arequipa. El difunto, identificado como Javier Juan de Dios Escobar Condori (44), fue encontrado con un cable alrededor del cuerpo y en medio de abundantes manchas de sangre.

Según informó un trabajador del hotel a la PNP, la víctima habría estado libando la última noche con el huésped de la habitación 28 del hotel Violeta, en el centro histórico de Arequipa. El inquilino de la habitación -y principal sospechoso- al momento está no habido. El análisis inicial de los peritos descartó la autoeliminación y apuntó a que la víctima fue estrangulada.