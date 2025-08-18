Un momento de pánico vivió una joven arequipeña cuando se encontraba en lo más alto de un juego mecánico. Todo parecía ir de manera natural cuando, de pronto, las luces del lugar se apagaron inesperadamente, provocando enseguida preocupación en ella sobre si saldría bien librada del momento.

El momento más terrorífico para la joven arequipeña

Con la idea de disfrutar de un momento de distracción en solitario, la joven decidió dirigirse a los juegos de feria, donde esperaba pasar un rato agradable en la noche arequipeña. Todo transcurría con normalidad, rodeada de luces brillantes; sin embargo, en medio de la diversión, las luces del lugar se apagaron, tornando el sitio en total oscuridad. La joven, sorprendida por lo sucedido, no pudo evitar sentir una creciente sensación de inquietud mientras la atmósfera se volvía extraña y desconcertante.

El momento fue grabado por la joven mientras se encontraba en la cima de los juegos mecánicos, expresando constantemente su preocupación y preguntándose a sí misma si podría bajarse lo más rápido posible: "Es el peor día de mi vida. ¿Cómo voy a subirme a un juego para distraerme y quitarme el estrés, y que se vaya la luz justo cuando estoy arriba? No sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Estoy sola, no tengo equilibrio", dijo, temerosa por la situación.

Para aliviar el momento y superar la incertidumbre, comentó que no se sentía completamente sola gracias a la presencia de su canasta: "Mi canastita está chueca, puedo caerme", lo que generó muchas risas en los comentarios. Afortunadamente para ella, la luz del lugar volvió a los 20 minutos y todo volvió a la normalidad, por lo que pudo disfrutar el tiempo restante en los juegos de feria.

La reacción de las usuarios al ver el video en TikTok

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y expresaron diferentes puntos de vista sobre el acontecimiento que involucró a la joven arequipeña: '‘Jajaja, tú sí eres suertuda, media hora de juego gratis’', '‘Flaca, ¿te subiste a ese juego sola? Qué triste, jajajajaja’', '‘¡Qué bueno que estás bien! No lo vuelvas a hacer’', fueron algunas de las opiniones más destacadas de un momento que terminó siendo una anécdota.