Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Joven arequipeña se subió a un juego mecánico para distraerse, pero falla la dejó en la cima y a oscuras: ''Estoy sola''

Una joven arequipeña vivió un momento de pánico en un juego mecánico cuando se apagaron las luces de la feria, generando incertidumbre y miedo por su seguridad.

Joven arequipeña vivió un momento de terror en la cima de los juegos mecánicos.
Joven arequipeña vivió un momento de terror en la cima de los juegos mecánicos. | Foto: composición LR/TikTok

Un momento de pánico vivió una joven arequipeña cuando se encontraba en lo más alto de un juego mecánico. Todo parecía ir de manera natural cuando, de pronto, las luces del lugar se apagaron inesperadamente, provocando enseguida preocupación en ella sobre si saldría bien librada del momento.

El momento más terrorífico para la joven arequipeña

Con la idea de disfrutar de un momento de distracción en solitario, la joven decidió dirigirse a los juegos de feria, donde esperaba pasar un rato agradable en la noche arequipeña. Todo transcurría con normalidad, rodeada de luces brillantes; sin embargo, en medio de la diversión, las luces del lugar se apagaron, tornando el sitio en total oscuridad. La joven, sorprendida por lo sucedido, no pudo evitar sentir una creciente sensación de inquietud mientras la atmósfera se volvía extraña y desconcertante.

PUEDES VER: Juego mecánico se cae con personas adentro en parque central de Chosica: causa pánico y deja afectados

lr.pe

El momento fue grabado por la joven mientras se encontraba en la cima de los juegos mecánicos, expresando constantemente su preocupación y preguntándose a sí misma si podría bajarse lo más rápido posible: "Es el peor día de mi vida. ¿Cómo voy a subirme a un juego para distraerme y quitarme el estrés, y que se vaya la luz justo cuando estoy arriba? No sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Estoy sola, no tengo equilibrio", dijo, temerosa por la situación.

Para aliviar el momento y superar la incertidumbre, comentó que no se sentía completamente sola gracias a la presencia de su canasta: "Mi canastita está chueca, puedo caerme", lo que generó muchas risas en los comentarios. Afortunadamente para ella, la luz del lugar volvió a los 20 minutos y todo volvió a la normalidad, por lo que pudo disfrutar el tiempo restante en los juegos de feria.

PUEDES VER: Peruano deja en shock a usuarios al cortarse las uñas del pie con tijera de jardinería

lr.pe

La reacción de las usuarios al ver el video en TikTok

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y expresaron diferentes puntos de vista sobre el acontecimiento que involucró a la joven arequipeña: '‘Jajaja, tú sí eres suertuda, media hora de juego gratis’', '‘Flaca, ¿te subiste a ese juego sola? Qué triste, jajajajaja’', '‘¡Qué bueno que estás bien! No lo vuelvas a hacer’', fueron algunas de las opiniones más destacadas de un momento que terminó siendo una anécdota.

