Arequipa: cierran ruta al mirador Cruz del Cóndor en el Valle del Colca ¿por qué clausuraron esta zona turística?
Arequipa está de aniversario y es el centro de atención en Perú, pero un problema ha cerrado uno de los mayores atractivos turísticos de la zona.
- Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar
- Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"
Arequipa está de aniversario y está cumpliendo 485 años con diferentes actividades: gastronomía, pasacalles, danzas festivas, entre otras celebraciones. La ciudad está siendo elegida como destino turístico tanto por peruanos como por extranjeros. Sin embargo, uno de los mayores atractivos turísticos del lugar ha sido cancelado temporalmente.
El Valle del Colca es uno de los lugares más atractivos para visitar de la 'ciudad blanca'. Entre sus recorridos se encuentra el mirador de Cruz del Cóndor, pero ha sido cerrado debido a problemas en el camino, que dejaron intransitable el tramo de carretera que conecta con el lugar.
PUEDES VER: ¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario
¿Por qué clausuraron la ruta del mirador de Cruz del Cóndor?
Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), este lugar sufrió una falla geológica y quedó hundido. Esto provocó un colapso de más de 5 metros de profundidad y afectó cerca de 100 metros lineales de la vía AR-109, en el sector de Chimpa, del centro poblado de Pinchollo.
La Municipalidad Provincial de Caylloma y la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos (Autocolca) indican que, por la seguridad de los turistas y pobladores, se ha suspendido el paso y que se encuentra trabajando con maquinarias pesadas para restablecer el camino. Por lo tanto, se recomienda a las agencias de viajes y turismo que reprogramen su itinerario.
PUEDES VER: Corso de Arequipa: GANADORES a mejor delegación, carro alegórico y danza de los 4 agrupamientos
¿Qué lugares turísticos en el Valle del Colca si está permitido?
Según indica Autocolca, el acceso está permitido solo hasta los miradores de Maca, antes del segundo túnel y la zona de riesgo, donde se encuentran los atractivos de la parte alta y del margen derecho del Colca, invitando a los turistas peruanos y extranjeros a conocer estas zonas.
Además, esta organización ha implementado la medida de horarios escalonados, lo que evitará aglomeraciones y garantizará orden y seguridad, hasta que se restablezca el camino.