HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Espectáculos

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

A un año de su matrimonio con Ángela Aguilar, Nodal rompió el silencio para dar su versión sobre la ruptura con Cazzu.

Christian Nodal aseguró que nunca hubo una infidelidad y que su ruptura con Cazzu fue oficialmente el 8 de mayo de 2024.
Christian Nodal aseguró que nunca hubo una infidelidad y que su ruptura con Cazzu fue oficialmente el 8 de mayo de 2024. | composición LR

Christian Nodal causó sorpresas a los fans con sus últimas declaraciones en una entrevista de Adela Micha. A minutos de ser publicada en el canal de YouTube de la periodista, las críticas no pararon. El tema central fue su ruptura con Cazzu, madre de su hija Inti, y cómo inició la relación con su actual esposa Ángela Aguilar.

Durante las más de dos horas de entrevista, el cantante mexicano no dudó en defender a su esposa y aclarar que ella no fue una tercera persona en su anterior relación con la argentina Julieta Emilia Cazzuchelli. Pese a que, según las fechas, todo ocurrió en mayo, Nodal se disculpó con su ex asegurando que "me mega enamoré".

PUEDES VER: Pepe Aguilar se sincera sobre relación de su hija, Ángela Aguilar y Cristhian Nodal: "Hicieron las cosas muy rápido"

lr.pe

Nodal sobre Cazzu: "Habíamos terminado seis veces antes"

En la entrevista con Adela Micha, del miércoles 13 de agosto, Christian Nodal aseguró que nunca hubo una infidelidad y que su ruptura con Cazzu fue oficialmente el 8 de mayo de 2024, tras terminar seis veces durante los dos años juntos.

No obstante, lo que más sorprendió a los seguidores fue cuando el cantante reveló lo que su ex le habría dicho en su momento: “Las rupturas previas eran como: ‘Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas’. Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso como: ‘Búscate alguien más, nomás que yo no me enteré’. No pasaba más de dos días y todo se arreglaba”, contó.

El mexicano dijo que no quería el fin de su relación con Cazzu, ya que "quería estar presente para mi hija, quería ser una familia y estoy consciente que la otra parte también". Sin embargo, la falta de tiempo juntos por los conciertos habría influido en su ruptura. "Se acabó la química. Éramos como roomies, muy buenos amigos, pero ya no existía la chispa ni la pasión", agregó.

Más allá de los detalles del fin de su relación, Nodal aprovechó unos minutos para enviarle un mensaje a Cazzu: “De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”, expresó.

PUEDES VER: Ángela Aguilar confiesa que su esposo Nodal no le dice sus errores musicales: "Estamos muy cegados por amor"

lr.pe

"Ángela no le rompió el corazón a la madre de mi hija"

A un año de su matrimonio con Ángela Aguilar, Christian Nodal rompió el silencio para dar su propia versión y aclarar los hechos tras terminar con la argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu.

El intérprete mexicano de 'Ya no somos ni seremos' defendió a su joven esposa Ángela Aguilar, a quien considera un amor, durante toda la entrevista con Adela Micha. “Yo también estaba en ese entendido. Y para serte bien sincero, ya habíamos terminado seis veces antes. Ángela no le rompió el corazón a la madre de mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación”, aseveró Nodal.

  • El 13 de mayo de 2024, cinco días después de terminar con Cazzu, Christian Nodal se reencontró con Ángela Aguilar. "Empezamos a salir el 13 o 14 de mayo. Nunca habíamos compartido fuera de lo profesional", detalló.
  • Una semana después, el 20 de mayo, el mexicano le habría avisado a su ex Cazzu de su salida (con Ángela Aguilar) sin revelar el nombre. "Voy a empezar a salir con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar", añadió.
  • El 29 de mayo, Nodal y Aguilar se casaron por civil en Roma, Italia. La decisión de acelerar esa celebración fue por la presión de los medios tras publicarse una foto de ellos juntos. "Veía la tormenta que se venía (…) no fue planeado, pero quise caminar con ella de la mano. Esa experiencia fue hermosa. Me sentí vivo. Nunca había amado o encontrado el amor por las razones correctas", concluyó.
Notas relacionadas
Cazzu rompe récord en YouTube y se convierte en la artista más vista: destronó a Lady Gaga

Cazzu rompe récord en YouTube y se convierte en la artista más vista: destronó a Lady Gaga

LEER MÁS
Pepe Aguilar se sincera sobre relación de su hija, Ángela Aguilar y Cristhian Nodal: "Hicieron las cosas muy rápido"

Pepe Aguilar se sincera sobre relación de su hija, Ángela Aguilar y Cristhian Nodal: "Hicieron las cosas muy rápido"

LEER MÁS
Ángela Aguilar lanza fuerte mensaje en sus redes a críticos con canción de Valentín Elizalde: "Siguen ladrando los perros"

Ángela Aguilar lanza fuerte mensaje en sus redes a críticos con canción de Valentín Elizalde: "Siguen ladrando los perros"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela Franco sorprende al borrar todas sus fotos con Christian Cueva de sus redes tras presuntas llamadas a novio de Pamela López

Pamela Franco sorprende al borrar todas sus fotos con Christian Cueva de sus redes tras presuntas llamadas a novio de Pamela López

LEER MÁS
Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige donde estar”

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige donde estar”

LEER MÁS
Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

LEER MÁS
Marisol lanza fuerte comentario contra Leslie Shaw y la critica como cantante: "Estafa a la gente haciendo playback"

Marisol lanza fuerte comentario contra Leslie Shaw y la critica como cantante: "Estafa a la gente haciendo playback"

LEER MÁS
Filtran chats de exchico reality Chevy en los que manipula a la madre de su hija recién nacida: "S/50 a la semana o no doy nada"

Filtran chats de exchico reality Chevy en los que manipula a la madre de su hija recién nacida: "S/50 a la semana o no doy nada"

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Detienen en Chile al ‘Gordo Alex’, presunto líder del Tren de Aragua y acusado de ordenar el asesinato de un ex militar venezolano

Así reaccionó la prensa brasileña sobre la goleada que sufrió Universitario en Libertadores: "Palmeiras masacra en Perú"

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Zelenski afirma que Moscú continua con sus ataques previo al encuentro

Espectáculos

De 'Al fondo hay sitio' a Hollywood: la nueva vida de Marisela Puicón tras alejarse de la cumbia y la televisión peruana

Karina Calmet se convierte en abuela y celebra la llegada de su primer nieto: “¡Estoy tan feliz!”

Abogada de Pamela López se 'burla' de Pamela Franco tras respuesta a carta notarial: "¿Dignidad? ¿Honor?"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota