Christian Nodal aseguró que nunca hubo una infidelidad y que su ruptura con Cazzu fue oficialmente el 8 de mayo de 2024. | composición LR

Christian Nodal causó sorpresas a los fans con sus últimas declaraciones en una entrevista de Adela Micha. A minutos de ser publicada en el canal de YouTube de la periodista, las críticas no pararon. El tema central fue su ruptura con Cazzu, madre de su hija Inti, y cómo inició la relación con su actual esposa Ángela Aguilar.

Durante las más de dos horas de entrevista, el cantante mexicano no dudó en defender a su esposa y aclarar que ella no fue una tercera persona en su anterior relación con la argentina Julieta Emilia Cazzuchelli. Pese a que, según las fechas, todo ocurrió en mayo, Nodal se disculpó con su ex asegurando que "me mega enamoré".

Nodal sobre Cazzu: "Habíamos terminado seis veces antes"

En la entrevista con Adela Micha, del miércoles 13 de agosto, Christian Nodal aseguró que nunca hubo una infidelidad y que su ruptura con Cazzu fue oficialmente el 8 de mayo de 2024, tras terminar seis veces durante los dos años juntos.

No obstante, lo que más sorprendió a los seguidores fue cuando el cantante reveló lo que su ex le habría dicho en su momento: “Las rupturas previas eran como: ‘Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas’. Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso como: ‘Búscate alguien más, nomás que yo no me enteré’. No pasaba más de dos días y todo se arreglaba”, contó.

El mexicano dijo que no quería el fin de su relación con Cazzu, ya que "quería estar presente para mi hija, quería ser una familia y estoy consciente que la otra parte también". Sin embargo, la falta de tiempo juntos por los conciertos habría influido en su ruptura. "Se acabó la química. Éramos como roomies, muy buenos amigos, pero ya no existía la chispa ni la pasión", agregó.

Más allá de los detalles del fin de su relación, Nodal aprovechó unos minutos para enviarle un mensaje a Cazzu: “De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”, expresó.

"Ángela no le rompió el corazón a la madre de mi hija"

A un año de su matrimonio con Ángela Aguilar, Christian Nodal rompió el silencio para dar su propia versión y aclarar los hechos tras terminar con la argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu.

El intérprete mexicano de 'Ya no somos ni seremos' defendió a su joven esposa Ángela Aguilar, a quien considera un amor, durante toda la entrevista con Adela Micha. “Yo también estaba en ese entendido. Y para serte bien sincero, ya habíamos terminado seis veces antes. Ángela no le rompió el corazón a la madre de mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación”, aseveró Nodal.

El 13 de mayo de 2024, cinco días después de terminar con Cazzu, Christian Nodal se reencontró con Ángela Aguilar. "Empezamos a salir el 13 o 14 de mayo. Nunca habíamos compartido fuera de lo profesional", detalló.

Una semana después, el 20 de mayo, el mexicano le habría avisado a su ex Cazzu de su salida (con Ángela Aguilar) sin revelar el nombre. "Voy a empezar a salir con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar", añadió.