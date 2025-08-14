Corte de agua en San Juan de Lurigancho por hasta 12 horas: zonas y horarios afectados por Sedapal

Tras el mantenimiento por limpieza en los reservorios, Sedapal reanudará gradualmente el suministro de agua en San Juan de Lurigancho. | Foto: composición LR/Andina/Sedapal

Tras el mantenimiento por limpieza en los reservorios, Sedapal reanudará gradualmente el suministro de agua en San Juan de Lurigancho. | Foto: composición LR/Andina/Sedapal

El viernes 15 de agosto, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) llevará a cabo una interrupción del suministro de agua en varias zonas de San Juan de Lurigancho, según lo informado en sus canales oficiales. Esta suspensión, que durará más de 10 horas, responde a labores de limpieza del reservorio.

Ante esta situación, Sedapal exhorta a los habitantes de las zonas afectadas del distrito a tomar las medidas necesarias: la empresa aconseja a los ciudadanos almacenar agua suficiente para satisfacer sus necesidades básicas durante el tiempo que dure el mantenimiento que iniciará a las 8.00 a. m. o 9.00 a. m. dependiendo del sector.

Zonas afectadas por corte de agua en San Juan de Lurigancho, vía Sedapal

SJL: corte de agua el 15 de agosto en el A. H. Señor de Luren

Motivo: limpieza de reservorio

Sector: 407

Hora de inicio: 9.00 a. m.

Hora de reestablecimiento del servicio: 10.00 p. m.

SJL: corte de agua el 15 de agosto en el A. H. Señor de Luren y A. H. Ganimedes

Motivo: limpieza de reservorio

Cuadrantes: Urb. San Ignacio, A. H. Nuevo Paraíso, A. H. San Hilarión Santa Rosa Ampl., A. H. 18 de junio, PJV San Hilarión, APV Ayacucho, A. H. Mártires del Periodismo, A. H. Villa Florida, PJV Señor del Luren, A. H. 23 de octubre, PJV San Hilarión, APV Santa Elizabeth, A. H. Fray Martín de Porres.

Hora de inicio: 8.00 a. m.

Hora de reestablecimiento del servicio: 8.00 p. m.

Recomendaciones de Sedapal ante cortes de agua en Lima

Sedapal ha informado que, tras concluir los trabajos de mantenimiento, el suministro de agua potable se reanudará de forma gradual. En esesentido,o la empresa recomienda a los habitantes de las zonas afectadas adoptar ciertas precauciones, como almacenar agua en recipientes limpios y utilizarla exclusivamente para necesidades básicas, como la higiene y la preparación de alimentos.

Asimismo, se sugiere mantener las llaves de paso cerradas y aconseja verificar el estado de las cisternas o tanques elevados. Una vez que el servicio esté restablecido, es recomendable dejar correr el agua durante un breve periodo si se observa turbidez.

