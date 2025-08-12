HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Atacan con explosivo bus Emptonsa con pasajeros a bordo en Carabayllo: reportan 3 heridos

Pasajeros vivieron momentos de terror tras el estallido de un artefacto cerca de los balones de gas del vehículo. La empresa ha sido blanco de constantes extorsiones y ataques, pese a que, según indican, pagan cupos desde 2023.

Trabajadores indicaron que la empresa viene recibiendo ataques desde 2023
Trabajadores indicaron que la empresa viene recibiendo ataques desde 2023 | Composición LR | Difusión/ Pág Facebook Emptonsa

Un nuevo atentado contra transportistas se registró en Carabayllo. Pasajeros de un bus de la empresa Emptonsa vivieron momentos de terror al ser víctimas de un ataque con un explosivo, hecho que habría dejado al menos tres heridos. En las imágenes difundidas, se observa el vehículo de placa COJ-784 gravemente dañado, con su estructura visiblemente afectada por la detonación.

El explosivo, que, según testigos, responderían a una bomba casera, fue lanzado muy cerca de los balones de GNV del bus en horas de la mañana. Los hechos ocurrieron cerca del IPD en sector El Hondo, frente al parque Santa Rosa del distrito.

Siguen a chofer y cobrador en Carabayllo y los matan por cupo de S/5: denuncian extorsiones desde 2023

lr.pe

Nuevo ataque a un bus Emptonsa en Carabayllo

Este es uno de los muchos ataques viene sufriendo la empresa de buses Emptonsa. En julio de este año, delincuentes interceptaron a un chofer y cobrador a la salida de su jornada laboral y terminaron asesinándolos luego de no pagar un cupo de S/5. Según denunciaron trabajadores de la empresa, vienen sufriendo extorsiones desde el 2023.

Asimismo, indicaron que los delincuentes exigen pagos de al rededor de S/500 bajo la excusa de protegerlos, porque se encuentran pagando S/5 diarios para llegar a la 'cuota'. Sin embargo, a pesar de esto, los ataques continúan. Choferes y cobradores también contaron que el pasado 20 de junio, los extorsionadores asesinaron a otro conductor.

Asesinan a chofer de la empresa Emptonsa en Carabayllo un día después del paro de transportistas contra la criminalidad

lr.pe

Gremios convocan paro de transportistas el 21 de agosto por extorsiones y asesinatos

Este 21 de agosto, la Unidad Gremial del Transporte Urbano, integrada por transportistas de Lima y Callao, convocó un paro por 24 horas con el objetivo de exigir al actual Gobierno acciones concretas contra la extorsión y el sicariato que vienen sucediendo en el sector.

“Realizaremos un paro de protesta de 24 horas este jueves 21 de agosto para exigir mayor seguridad y garantías para nuestras vidas. De continuar el Estado evadiendo su responsabilidad, nos veremos obligados a coordinar con otros sectores de la sociedad un paro nacional indefinido en el mes de septiembre”, señalaron en un comunicado.

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Sociedad

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

