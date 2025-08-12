Atacan con explosivo bus Emptonsa con pasajeros a bordo en Carabayllo: reportan 3 heridos

Un nuevo atentado contra transportistas se registró en Carabayllo. Pasajeros de un bus de la empresa Emptonsa vivieron momentos de terror al ser víctimas de un ataque con un explosivo, hecho que habría dejado al menos tres heridos. En las imágenes difundidas, se observa el vehículo de placa COJ-784 gravemente dañado, con su estructura visiblemente afectada por la detonación.

El explosivo, que, según testigos, responderían a una bomba casera, fue lanzado muy cerca de los balones de GNV del bus en horas de la mañana. Los hechos ocurrieron cerca del IPD en sector El Hondo, frente al parque Santa Rosa del distrito.

Nuevo ataque a un bus Emptonsa en Carabayllo

Este es uno de los muchos ataques viene sufriendo la empresa de buses Emptonsa. En julio de este año, delincuentes interceptaron a un chofer y cobrador a la salida de su jornada laboral y terminaron asesinándolos luego de no pagar un cupo de S/5. Según denunciaron trabajadores de la empresa, vienen sufriendo extorsiones desde el 2023.

Asimismo, indicaron que los delincuentes exigen pagos de al rededor de S/500 bajo la excusa de protegerlos, porque se encuentran pagando S/5 diarios para llegar a la 'cuota'. Sin embargo, a pesar de esto, los ataques continúan. Choferes y cobradores también contaron que el pasado 20 de junio, los extorsionadores asesinaron a otro conductor.

Gremios convocan paro de transportistas el 21 de agosto por extorsiones y asesinatos

Este 21 de agosto, la Unidad Gremial del Transporte Urbano, integrada por transportistas de Lima y Callao, convocó un paro por 24 horas con el objetivo de exigir al actual Gobierno acciones concretas contra la extorsión y el sicariato que vienen sucediendo en el sector.

“Realizaremos un paro de protesta de 24 horas este jueves 21 de agosto para exigir mayor seguridad y garantías para nuestras vidas. De continuar el Estado evadiendo su responsabilidad, nos veremos obligados a coordinar con otros sectores de la sociedad un paro nacional indefinido en el mes de septiembre”, señalaron en un comunicado.

