HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Matan a balazos a vigilante frente a mercado en Carabayllo: investigan posible caso de extorsión

Julio Robert Sánchez Salvador fue atacado por sicarios cuando iniciaba su jornada laboral. Familiares informaron que la tarde de este 13 de agosto no recibieron el cuerpo porque no había luz en la morgue.

Asesinan a vigilante en Carabayllo: familiares sospechan de extorsión
Asesinan a vigilante en Carabayllo: familiares sospechan de extorsión | Composición LR | America TV

Julio Robert Sánchez Salvador, de 45 años, fue asesinado con al menos cinco balazos la mañana del martes mientras trabajaba como vigilante en el mercado Valle Chillón, en Carabayllo. El ataque ocurrió en plena vía pública, a una hora de haber comenzado su turno. Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon directamente contra él. Los proyectiles impactaron en el brazo, tórax y abdomen. Aunque fue trasladado de inmediato al Hospital Sergio Bernales en Collique, no logró sobrevivir.

Familiares de la víctima indicaron a Panamericana Noticias la tarde este miércoles 13 que hasta ese momento no habían recibido el cuerpo de su familiar debido a reiterados cortes de electricidad en la Morgue Central de Lima. Buscan llevarlo a Huacho, su ciudad natal, para proceder con el sepelio.

PUEDES VER: Asesinan a puñaladas a ciudadano argentino al interior de su hogar en Magdalena del Mar

lr.pe

Vecinos y amigos en Carabayllo lamentaron la repentina muerte del guardia de seguridad

El crimen conmocionó a comerciantes y vecinos del mercado, quienes conocían a Julio Sánchez Salvador por su labor diaria y su trato respetuoso. En imágenes, se ve a sus compañeros intentando auxiliarlo, mientras esperaban ayuda médica. El ataque no solo acabó con su vida, sino que, según información de América TV, habría dejado a una menor en la orfandad y a una familia que busca esclarecer este crimen.

Así, han expresado su temor de que el asesinato esté vinculado a casos de extorsión en la zona. Aunque esta línea de investigación aún no ha sido confirmada, la Policía no descarta ninguna hipótesis. En la escena del crimen se hallaron cinco casquillos de bala, y las autoridades ya han iniciado las diligencias correspondientes para dar con los responsables. Hasta el momento, no se han reportado detenciones.

PUEDES VER: Extorsión en Lima aumenta 50% en 2025: denuncias contradicen declaraciones de Rafael López Aliga

lr.pe

Familia no podría retirar cuerpo debido a cortes de luz en Morgue Central de Lima

La familia de Julio Sánchez Salvador indicó la tarde de este miércoles 13 que la morgue central de Lima, hasta ese momento, no entregó el cuerpo de su familiar debido a constantes cortes de electricidad. “Estamos atravesando un dolor muy grande por la pérdida de mi hermano, pero además tenemos que enfrentar este problema con la morgue. Nos dicen que la luz se va de manera constante, y quienes ingresaron después incluso ya han podido retirar a sus familiares”, declaró un familiar a 24 Horas Noticias.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 (opción 6)
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Acribillan a chofer de buses 'De Luxe' en San Martín de Porres y paralizan operaciones: extorsionadores exigen S/20 diarios

Acribillan a chofer de buses 'De Luxe' en San Martín de Porres y paralizan operaciones: extorsionadores exigen S/20 diarios

LEER MÁS
Cámaras captan a presunto extorsionador dejando explosivo en negocio en Loreto: víctima debía pagar S/70.000 de cupo

Cámaras captan a presunto extorsionador dejando explosivo en negocio en Loreto: víctima debía pagar S/70.000 de cupo

LEER MÁS
La extraña muerte de un preso implicado en extorsión y secuestro de un estudiante

La extraña muerte de un preso implicado en extorsión y secuestro de un estudiante

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados de La Tinka HOY miércoles 13 de agosto: conoce los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

Resultados de La Tinka HOY miércoles 13 de agosto: conoce los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

LEER MÁS
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Asesinan a censista de INEI en Tarapoto, San Martín: un menor entre los sospechosos

Asesinan a censista de INEI en Tarapoto, San Martín: un menor entre los sospechosos

LEER MÁS
Resultados de La Tinka HOY miércoles 13 de agosto: estos son los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

Resultados de La Tinka HOY miércoles 13 de agosto: estos son los últimos números ganadores, el pozo millonario y más

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Empresario fue secuestrado por su exempleado, que lo torturó y exigió rescate de S/80.000: "Se saca la máscara y era mi bartender"

Empresario fue secuestrado por su exempleado, que lo torturó y exigió rescate de S/80.000: "Se saca la máscara y era mi bartender"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman lapidó a Pablo Ceppelini por su celebración pese a bajo nivel: "No has hecho nada con la '10' de Alianza Lima"

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Sociedad

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota