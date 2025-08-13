Matan a balazos a vigilante frente a mercado en Carabayllo: investigan posible caso de extorsión

Julio Robert Sánchez Salvador, de 45 años, fue asesinado con al menos cinco balazos la mañana del martes mientras trabajaba como vigilante en el mercado Valle Chillón, en Carabayllo. El ataque ocurrió en plena vía pública, a una hora de haber comenzado su turno. Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon directamente contra él. Los proyectiles impactaron en el brazo, tórax y abdomen. Aunque fue trasladado de inmediato al Hospital Sergio Bernales en Collique, no logró sobrevivir.

Familiares de la víctima indicaron a Panamericana Noticias la tarde este miércoles 13 que hasta ese momento no habían recibido el cuerpo de su familiar debido a reiterados cortes de electricidad en la Morgue Central de Lima. Buscan llevarlo a Huacho, su ciudad natal, para proceder con el sepelio.

Vecinos y amigos en Carabayllo lamentaron la repentina muerte del guardia de seguridad

El crimen conmocionó a comerciantes y vecinos del mercado, quienes conocían a Julio Sánchez Salvador por su labor diaria y su trato respetuoso. En imágenes, se ve a sus compañeros intentando auxiliarlo, mientras esperaban ayuda médica. El ataque no solo acabó con su vida, sino que, según información de América TV, habría dejado a una menor en la orfandad y a una familia que busca esclarecer este crimen.

Así, han expresado su temor de que el asesinato esté vinculado a casos de extorsión en la zona. Aunque esta línea de investigación aún no ha sido confirmada, la Policía no descarta ninguna hipótesis. En la escena del crimen se hallaron cinco casquillos de bala, y las autoridades ya han iniciado las diligencias correspondientes para dar con los responsables. Hasta el momento, no se han reportado detenciones.

Familia no podría retirar cuerpo debido a cortes de luz en Morgue Central de Lima

La familia de Julio Sánchez Salvador indicó la tarde de este miércoles 13 que la morgue central de Lima, hasta ese momento, no entregó el cuerpo de su familiar debido a constantes cortes de electricidad. “Estamos atravesando un dolor muy grande por la pérdida de mi hermano, pero además tenemos que enfrentar este problema con la morgue. Nos dicen que la luz se va de manera constante, y quienes ingresaron después incluso ya han podido retirar a sus familiares”, declaró un familiar a 24 Horas Noticias.

