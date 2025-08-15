HOYSuscripcion LR Focus

Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores
Sociedad

Trágico triple choque en la entrada de Pasamayito, Comas: lista de víctimas mortales y heridos en el accidente

Un vehículo que transportaba balones de gas perdió el control en la entrada de Pasamayito, Comas. Los ciudadanos heridos han sido llevados a un centro de salud cercano.

Entre las personas heridas en el trágico triple choque que ocurrió en la entrada de Pasamayito, en Comas, se encuentra una menor de edad.
Entre las personas heridas en el trágico triple choque que ocurrió en la entrada de Pasamayito, en Comas, se encuentra una menor de edad. | Foto: composición LR | difusión

La mañana de este viernes 15 de agosto, se reportó un accidente de tránsito en la entrada de Pasamayito, en Comas. Un camión que transportaba balones de gas perdió el control y chocó contra dos vehículos: una mototaxi y una motocicleta lineal. Según la Policía Nacional, este siniestro dejó tres personas fallecidas y dos heridas.

De acuerdo con información preliminar, el conductor se dirigía a su domicilio cuando presentó una falla en el sistema de frenos y, al desplazarse a gran velocidad a la altura de la séptima cuadra de Collique, rozó una moto. El conductor del último vehículo se arrojó al pavimento para evitar el impacto. El camión continuó su recorrido y se volcó dos cuadras más adelante, momento en que los balones de gas salieron disparados e impactaron contra una menor de edad.

Lista de personas fallecidas y heridas por accidente cerca de Pasamayito, en Comas

La lista de víctimas mortales y heridos por el accidente es el siguiente:

  • Rodolfo Artiaga Rengifo, conductor de 44 años de edad (herido)
  • A. R. I. P. de 17 años (herida)
  • Héctor Aldair Díaz Cuti de 27 años (fallecido)
  • N. N. (fallecido)
  • N. N. (fallecido)

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

