Sociedad

Caen presuntos sicarios del 'Monstruo' en Comas: estarían vinculados al asesinato de chofer de El Rápido

Los detenidos, Ángel Muñoz y César Aarón, tenían en su poder armas, celulares y un manuscrito relacionado con el asesinato del chofer de El Rápido, Carlos Advíncula, en Los Olivos.

Ambos detenidos se encuentran ante la disposición de la DIRINCRI de Lima Norte. Son sindicados como sicarios del 'Monstruo'. Foto: Composición LR
El personal de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Lima Norte intervino a dos presuntos integrantes de "Los Injertos del Cono Norte", banda criminal dirigida por el temido Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', en el distrito de Comas.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Muñoz Rojas (20), alias “Soga”, y César Aarón Valladares Rossi (20), alia "Ocas" o “Rossi”, quienes son vinculados a delitos contra la seguridad pública y contra la tranquilidad pública en agravio del Estado Peruano. Además, se encontró un manuscrito de la placa del bus de la empresa El Rápido, en donde el conductor Carlos Advíncula Nieto fue asesinado en Los Olivos el pasado 20 de julio de este año.

Ambos detenidos se encuentran a disposición de las autoridades. Foto: DIRINCRI

PUEDES VER: Madre del ‘Monstruo’ tendrá detención domiciliaria en Carabayllo tras presentar presunto informe falso

lr.pe

DIRINCRI detuvo a dos presuntos sicarios de alias el 'Monstruo en Comas

La intervención se reportó en la intersección de la Avenida 22 de agosto con Jr. Bogotá, en el distrito de Comas. En medio del operativo, a los presuntos integrantes de la banda criminal "Los Injertos del Cono Norte" se les incautó lo siguiente un revólver, dos cartuchos, dos teléfonos celulares, una motocicleta, un cartucho de emulsión explosiva y tres placas de rodaje presuntamente falsas: B2V-084, ERM-369 y ERM-369.

Elementos encontrados en la intervención. El manuscrito los relaciona con el asesinato de conductor de El Rápido. Foto: DIRINCRI

No obstante, el elemento encontrado que los relaciona al asesinato del chofer de la empresa El Rápido en Los Olivos es un manuscrito con la placa A7X-790, el cual es del bus que manejaba la víctima Carlos Advíncula Nieto, quien falleció cuando un sicario se hizo pasar por un pasajero y abrió fuego contra él.

PUEDES VER: Con bloqueadores de GPS y uniformes falsos de la PNP: cae exmiembro de 'Los Injertos del Cono Norte' del 'Monstruo' en Comas

lr.pe

Coordinaban con el 'Monstruo' por mensajes de WhatsApp

En la investigación se encontró mensajes vía WhatsApp, en donde se exponen conversaciones con alias, el 'Monstruo', quien usaba una línea telefónica de Brasil. "Son las coordinaciones, acá le indica quién los va a esperar, en qué cuarto se van a hospedar. Incluso, les da un cuarto de pollo. A estos sujetos no sé como llamarlos que son convencidos por un cuarto de pollo", sostuvo el coronel PNP Roger Cano, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen Organizado de Lima Norte.

Por último, se evidenció que ambos detenidos presumían sus armas y municiones en distintas fotografías, pues en los dispositivos móviles se encontró imágenes de los implicados. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, la banda criminal "Los Injertos del Cono Norte" estaría debilitada desde la captura de uno de sus integrantes conocido como 'Yojairo'. Por ello, serían ahora otras mafias las que ocupan las zonas donde antes dominaba Erick Moreno.

