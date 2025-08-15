Acribillan a hombre en restaurante colombiano en SMP: dos personas fueron heridas en balacera

Asesinan a sujeto al interior de un restaurante 'El Rinconcito Colombiano' a la altura de la cuadra 30 de la avenida Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres. La víctima perdió la vida tras recibir varios impactos de bala por parte de los atacantes.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional (PNP), cuatro presuntos sicarios llegaron a bordo de dos motocicletas al establecimiento de comida y abrieron fuego contra los comensales. Los peritos de criminalística han hallado más de 20 casquillos de bala al interior del local.

PNP investiga el caso

Tras el ataque, agentes de la comisaria de Sol de Oro llegaron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias. Según los testimonios recogidos por la PNP, de los cuatro motorizados, solo dos ingresaron y dispararon contra el ciudadano de presunta nacionalidad colombiana.

La acompañante de la víctima mortal también fue herida de gravedad, pero fue trasladada de emergencia al Hospital Cayetano Heredia. El hecho generó el miedo de los otros comensales, quienes se escondieron ante el ataque. Se presume que hay otra víctima más herida, pero aún se encuentra sin identificar.

