Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania
Sociedad

Acribillan a hombre en restaurante colombiano en SMP: dos personas fueron heridas en balacera

De acuerdo con información preliminar de la PNP, los criminales llegaron a bordo de dos motos.

Asesinan a sujeto al interior de un restaurante 'El Rinconcito Colombiano' a la altura de la cuadra 30 de la avenida Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres. La víctima perdió la vida tras recibir varios impactos de bala por parte de los atacantes.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional (PNP), cuatro presuntos sicarios llegaron a bordo de dos motocicletas al establecimiento de comida y abrieron fuego contra los comensales. Los peritos de criminalística han hallado más de 20 casquillos de bala al interior del local.

PUEDES VER: Investigan asesinato de hombre frente a su familia en Plaza San Martín, Cercado de Lima: recogen imágenes de seguridad

lr.pe

PNP investiga el caso

Tras el ataque, agentes de la comisaria de Sol de Oro llegaron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias. Según los testimonios recogidos por la PNP, de los cuatro motorizados, solo dos ingresaron y dispararon contra el ciudadano de presunta nacionalidad colombiana.

La acompañante de la víctima mortal también fue herida de gravedad, pero fue trasladada de emergencia al Hospital Cayetano Heredia. El hecho generó el miedo de los otros comensales, quienes se escondieron ante el ataque. Se presume que hay otra víctima más herida, pero aún se encuentra sin identificar.

PUEDES VER: Balacera en el Centro de Lima: cinco detenidos tras intento de asalto cerca de Hiraoka, en Av. Abancay

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

