Sociedad

Jóvenes captan momento exacto de la balacera donde asesinaron a venezolano en Plaza San Martín frente a su hija

El ciudadano venezolano de 21 años habría sido hostigado por una banda comercializadora de drogas, según su pareja. Falleció poco después de ser trasladado de emergencia al Hospital Dos de Mayo.

La pareja de la víctima estaba embarazada. Foto: composiciónLR/JovenesUnidosP/América
La pareja de la víctima estaba embarazada. Foto: composiciónLR/JovenesUnidosP/América

Jesús César Martínez Urbano, de nacionalidad venezolana, fue asesinado a balazos y puñaladas a horas de la noche del jueves 14 de agosto. El crimen, cometido en plena Plaza San Martín, en el Cercado de Lima, se presume que fuese a raíz de un ajuste de cuentas, pues la pareja del fallecido, quien presenció el acto junto a la menor hija del inmigrante, aseguró que Martínez Urbano era víctima de hostigamiento por un grupo comercializador de drogas.

Según los transeúntes que circulaban cerca al lugar de los hechos, un grupo de sujetos interceptaron a la familia y dispararon a quemarropa en repetidas ocasiones a Martínez Urbano. Dicho momento fue captado en video.

¿Cómo se llevó a cabo el asesinato del ciudadano venezolano en Plaza San Martín?

El ataque ocurrió alrededor de las 10:00 p. m. cuando Martínez Urbano se encontraba en compañía de su pareja embarazada y su hija de cinco años. Según el testimonio de su conviviente, el venezolano fue interceptado por un grupo de sujetos armados, quienes lo atacaron a quemarropa.

“Cayó, intentó huir, pero tropezó y ahí fue cuando lo remataron. Le dispararon y también lo apuñalaron”, relató la mujer a RPP Noticias. Añadió que todo ocurrió frente a la menor, quien presenció el crimen sin comprender el horror de la escena.

Los agresores escaparon rápidamente del lugar en un vehículo con rumbo a la avenida Nicolás de Piérola, lo que dificultó su inmediata captura. La intervención de un agente de la Policía Nacional y varios ciudadanos permitió trasladar al herido al Hospital Dos de Mayo. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció minutos después de su ingreso.

¿Qué se sabe de Jesús César Martínez Urbano?

La víctima fue identificada como Jesús César Martínez Urbano, un joven venezolano de 21 años, cuya vida terminó abruptamente en la emblemática plaza del Centro de Lima. Su pareja declaró que sufría amenazas constantes por parte de una banda dedicada a la venta de drogas en la zona.

De acuerdo con su testimonio, el ciudadano extranjero era hostigado por un grupo criminal que obligaba a menores de edad, algunos de apenas 14 años, a comercializar estupefacientes en los alrededores. “Todos los chicos que paran ahí son amenazados para vender droga”, denunció.

Martínez Urbano no tenía antecedentes penales en el país, según los primeros reportes. Las autoridades no han confirmado si se trató de un ajuste de cuentas, una extorsión o una represalia. No obstante, la pareja insiste en que el joven ya había manifestado temor por su seguridad días antes del crimen.

¿Cómo prosigue la investigación policial?

La División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú se encuentra a cargo de las investigaciones. Hasta el momento, se maneja como móvil principal una posible venganza o amenaza por parte de bandas vinculadas al microtráfico.

Los peritos recogieron varios casquillos de bala del lugar del ataque y cercaron la zona para recolectar más evidencias. Asimismo, el Ministerio del Interior informó que ya revisan los registros de las cámaras de seguridad ubicadas en la Plaza San Martín, las cuales podrían ser clave para identificar a los responsables.

