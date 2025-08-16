John Wayne Gacy manejo una doble vida que oculto a uno de los asesinos más aterradores de Estados Unidos. | Composición LR

John Wayne Gacy manejo una doble vida que oculto a uno de los asesinos más aterradores de Estados Unidos. | Composición LR

Las apariencias suelen ser un engaño público que muchas personas no logran descubrir. Esta frase representa la historia de John Wayne Gacy. Un empresario respetado y apreciado en una comunidad de Chicago, donde realizaba fiestas y obras de caridad como payaso.

Sin embargo, las pinturas en su rostro y su sonrisa amigable ocultaban a un frívolo asesino serial que impactó en la historia criminal de Estados Unidos. Una historia que dejo a más de 30 jóvenes y niños asesinados.

Una infancia bañada en oscuridad y abusos

La infancia de John Wayne Gacy no fue como la de otros niños. El padre de Wayne tenía alcoholismo y maltrataba con total maldad a un pequeño John. Desde golpes hasta insultos denigrantes, entre ellos llamándolo "débil", fue como su padre dejó una oscura marca emocional en él.

A pesar de esa dura etapa, John intentó tener una "vida normal" y se casó con Marlynn Myers, teniendo dos hijos. La vida de Gacy parecía tomar una rienda soñada, manejaba restaurantes de su suegro y tenía una historia de amor en casa.

Sin embargo, su matrimonio acabó siendo un fracaso y sus instintos malévolos, que lo llevaría a cometer atrocidades, comenzaban a despertar en él.

John Wayne Gacy engañó a su pareja con otras personas. Foto: Archivo.

Los primeros pasos de un peligroso criminal en EE.UU.

El inicio a su vida delictiva en Estados Unidos se dio al unirse a un club social llamado "Jaycees". Dentro del club se practica acciones inimaginables, entre ellas el intercambio de esposas y la prostitución. Al estar rodeado en un turbio entorno, John Gacy dio inicio a su abuso sexual contra jóvenes.

Uno de ellos pudo denunciarlo por agresión sexual en 1968. El juez condenó a Gacy a pasar 10 años en prisión, pero quedaría libre tras cumplir tan solo 2 años en la cárcel por tener buena conducta. Luego de ser liberado, John se dirigió a una casa comprada por su madre en Norwood Park, un vecindario de Chicago.

Uno de los cadáveres encontrados en el domicilio de John Wayne Gacy. Foto: Archivo.

PUEDES VER: El doctor de EEUU que comió heces de sus pacientes para frenar una epidemia y cambió la forma de comer en el mundo

¿Cómo John Wayne Gacy se convirtió en Pogo el Payaso?

Una vez establecido en su nuevo vecindario, Gacy se unió a un club de payasos llamado "Jolly Jokers". Fue ahí donde creo su alter ego "Pogo el Payaso", el cual utilizaba para alegrar a los niños en fiestas y eventos sociales. Nadie pensaba que esa colorida sonrisa ocultaría la retorcida mente de un hombre.

Pogo se convirtió en una herramienta para que John pueda acercarse a sus víctimas. Debido a su buena reputación y sus acciones de caridad, el atuendo de payaso no presentó ninguna amenaza y era vista con total confianza por las personas.

Los cadáveres encontrados en la residencia de John Wayne Gacy. Foto: Archivo.

Pogo el Payaso asesino serial de EE.UU.

John Wayne no solo tenía un alter ego, también tenía una doble vida en Chicago. De día se presentaba como un amigable vecino, pero de noche se convertía en un payaso violento y sediento de sangre. Wayne captaba la atención de sus víctimas con falsas promesas de trabajo.

Más de 30 jóvenes y niños terminaron cayendo en las manos de Pogo el Payaso, quien asesinó, torturó y abuso sexualmente de ellos. No obstante, una de sus víctimas desencadenó su captura y sentencia a muerte.

John Wayne Gacy capturado por las autoridades de Chicago. Foto: Netflix

¿Cómo sucedió la captura de Pogo el Payaso en Chicago?

En diciembre de 1978, un adolescente de 15 años identificado como Robert Piest fue reportado como desaparecido. La madre del menor informó a la policía que su hijo se dirigió a hablar con John sobre un empleo.

Los agentes de policía se presentaron en la casa de Gacy el 21 de diciembre. Las autoridades registraron y tuvieron que pasar varios días para lograr uno de los descubrimientos más aterradores en la historia criminal americana.

John Wayne terminó arrestado tras hallar varios cadáveres en el sótano de su casa, en su propio jardín y en el cobertizo de su patio. Por si fuera poco, otras víctimas terminaron arrojadas al río Des Plaines. Al ser expuesta su retorcida personalidad, Wayne confesó haber asesinado a 33 personas.

Las jóvenes víctimas de Pogo el Payaso en Chicago. Foto: Archivo Bettmann.

La sentencia final de John Wayne Gacy y sus últimas palabras

John Wayne afrontó la justicia recibiendo la pena máxima en su contra: condena a muerte. Se tomó la decisión de colocarle una inyección letal el 10 de mayo de 1994 y en sus últimas palabras solo atinó a decir: "¡Matarme regresará a ninguna de las víctimas! ¡El Estado me está asesinando! ¡Nunca sabrán donde están los otros!".

La historia de Pogo el Payaso es una de las más escalofriantes en la criminalidad de Estados Unidos. El impacto generado fue tanto que su historia fue trasladada a la plataforma de streaming, Netflix.