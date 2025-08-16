Comerciante de Piura sufre dos atentados en menos de 24 horas: detonan dinamita y luego balean su vivienda

"¡Que me maten a mí, pero no a mis hijos!", son las palabras de M.Y.Y., un vendedor de repuestos de motocicletas en Piura que es víctima de extorsión y que, en menos de 24 horas, sufrió dos atentados en su vivienda. Con lágrimas en los ojos e impotencia suplica el apoyo de las autoridades para salvaguardar a sus seres queridos.

El primer ataque fue la madrugada del último viernes: un fuerte estallido alarmó a los moradores del asentamiento humano 6 de Setiembre, ubicado a pocos minutos del centro de la ciudad. Sujetos desconocidos habían detonado una dinamita en el portón de la vivienda del comerciante.

Según narró el agraviado a La República, tan solo minutos después del ataque recibió mensajes extorsivos. "Quieren que les pague 20 mil soles ¿de dónde voy a sacar? Me dicen que van a matar a mis hijos, a mi familia", manifiesta mientras aguanta el llanto.

Segundo atentado en menos de 24 horas

Aunque la víctima denunció el hecho de inmediato, los delincuentes no pararon en sus amenazas. Horas después, cerca de las 6 de la mañana de este sábado, los extorsionadores realizaron una ráfaga de disparos contra la fachada de su vivienda. "La Policía ha encontrado 14 casquillos de bala (…) ahí están los impactos en las ventanas, en las paredes, en el portón de mi negocio", detalla el comerciante.

Sus primos, esposa e hijos se encontraban durmiendo al momento del atentado, lo que pudo resultar en una tragedia. El comerciante reveló que tras escuchar los disparos, los vidrios de sus ventanas cayeron sobre él y, afortunadamente, sus hijos pudieron salvarse porque las cortinas contuvieron los filosos pedazos.

Los 'Injertos del Norte' estarían tras el ataque

Los extorsionadores, que se autodenominan 'Los Injertos del Norte' no cesan en sus amenazas a la familia. Mientras que, la Policía continúa tomando las declaraciones de los afectados. Sin embargo, el comerciante afirma no sentirse apoyado ni protegido. "Uno quiere trabajar honradamente y termina en riesgo. Mi familia, mis hijos, ¿qué vamos a hacer?", enfatiza.

Lamentablemente, esta no es la primera vez que es víctima de la delincuencia. Hace dos años, el comerciante también recibió amenazas; sin embargo, a los pocos días, la Policía logró detener a los presuntos responsables, quienes realizaban las extorsiones desde el penal ex Río Seco.

Claman por seguridad

Al respecto, los moradores de la zona se mostraron preocupados por la ola delincuencial que acecha en la región. Se conoció que este no sería el único negocio afectado en la zona. "Queremos seguridad, ya no podemos estar tranquilos", menciona una de las primeras vecinas del lugar, quien prefiere mantenerse en el anonimato para evitar represalias.