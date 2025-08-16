Dina Boluarte: primo de la presidenta evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería

Latina Noticias reveló que el hijo mayor de la presidenta Dina Boluarte, David Eduardo Gómez Boluarte, fue promovido de tercer a segundo secretario del servicio diplomático en la Representación Permanente del Perú ante las Naciones Unidas en Nueva York. Además, se conoció que fue evaluado por un comité que incluía a un familiar de la mandataria. Dicha resolución fue publicada el último 8 de agosto.

De acuerdo con la investigación de Latina, el comité encargado de evaluar a Gómez Boluarte estuvo conformado por funcionarios designados por el canciller Elmer Schialer. Entre ellos figuró Luis Alberto Campana Boluarte, primo de la jefa de Estado, quien participó en la decisión que permitió el ascenso de su sobrino en la Cancillería.

Con este ascenso, el hijo de la presidenta percibirá un salario superior a los 6 mil soles mensuales, además de bonificaciones y beneficios asociados al cargo. Es importante resaltar que en noviembre de 2022 fue la propia mandataria quien le entregó el diploma de incorporación al servicio diplomático y que, un año después, fue destacado en la misión peruana ante la ONU.

Hijo mayor de Dina Boluarte es diplomático del Perú ante la ONU en Nueva York

Cabe recordar que el pasado 27 de noviembre, mediante una resolución ministerial firmada por el canciller Elmer Schialer, se oficializó la designación de David Eduardo Gómez Boluarte, hijo mayor de la presidenta Dina Boluarte, como tercer secretario del servicio diplomático en la Representación Permanente del Perú ante la ONU en Nueva York.

En dicho documento se precisaba que aún no se habían definido las fechas para que los funcionarios asuman funciones, lo cual se establecería posteriormente a través de una resolución viceministerial, con los gastos cubiertos por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En cuanto a Gómez, el joven economista culminó sus estudios en la Academia Diplomática del Perú 'Javier Pérez de Cuéllar', de la que egresó en 2022. Ese año formó parte de la clausura académica junto a sus compañeros de la promoción N. 60, denominada Embajador José Manuel Domingo Boza Orozco.