Sociedad

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

El actuar de los delincuentes quedó captado por las cámaras de vigilancia de los negocios. Es la cuarta vez que roban en el stand de don Víctor Puicon.


A finales de 2024, delincuentes también se llevaron una fuerte suma de dinero.
A finales de 2024, delincuentes también se llevaron una fuerte suma de dinero.

Por cuarta vez, delincuentes robaron la joyería Puicon Albino, situada en el stand 229-A del mercado Central de Chiclayo, en Lambayeque. Los delincuentes vulneraron la seguridad de la puerta del puesto a fin de llevarse más de 25.000 soles en alhajas de oro. Para lograr su cometido maniataron y amenazaron con armas de fuego a los dos vigilantes del centro de abastos. Parte de su actuar quedó grabado por cámaras.

lr.pe

Todo estaba planificado

La información policial refiere que los hechos sucedieron alrededor de las 3.30 a. m. de este lunes 11 de agosto. A esa hora, tres delincuentes encapuchados provistos de equipos de oxicorte, discos de corte y otras herramientas destruyeron los candados del portón enrollable del stand. Una vez dentro, los malhechores se dirigieron directamente a la vitrina donde se exhibían aretes, anillos, pulseras y collares de oro para sustraerlos. Asimismo, se apropiaron de 300 soles en efectivo de la caja.

Previo a esto, los sujetos habían maniatado a los dos vigilantes del mercado y los amenazaron con armas de fuego si es que trataban de evitar el robo. Seguidamente, taparon con pintura en aerosol los lentes de las cámaras de los stands colindantes a la joyería de propiedad de don Víctor Puicon. La hipótesis de la Policía apunta a que los ladrones se habrían escondido en una tienda que recién habían alquilado hasta que sea la hora propicia para dar el golpe.

Fueron las videocámaras de otros puestos las que los grabaron caminando por los pasillos arrastrando una maleta de ruedas en la que habrían transportado los instrumentos empleados.

Malhechores cubrieron con aerosol la cámara de vigilancia y rompieron los candados.

Malhechores cubrieron con aerosol la cámara de vigilancia y rompieron los candados. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Investigación

Personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo llegaron hasta el mercado Central por la llamada de un vecino que notó actividad sospecha. Al notar que los vigilantes demoraban demasiado en atender la puerta, pidieron refuerzos para bloquear los cuatro accesos. Tras largos minutos, uno de los guardianes abrió una de las puertas y mostró que estaba amarrado de manos y la boca tapada con esparadrapo.

Fue esta persona quien comunicó que en el interior habían desconocidos armados, los serenos decidieron no entrar y llamaron a la Policía, que llegó tiempo después. Los delincuentes ya habían escapado, aparentemente, por los techos con el botín en mochilas, abandonando las herramientas. Hasta el puesto 229-A arribó personal policial de Criminalística y detectives de Robos de la Divincri Chiclayo para recoger huellas e iniciar la investigación.

Cuatro veces robaron esta joyería

Claudia Puicon, hija del dueño, reveló a la prensa que esta la cuarta vez que el negocio de su padre es atacado por la delincuencia. La penúltima fue a finales del 2024, donde también se llevaron joyas por un importante valor que dejó al borde de la quiebra este comercio. En ese sentido, pidió a la municipalidad que refuerce la vigilancia en el mercado, pues los ladrones tenían la intención de esa misma madrugada robar en otra joyería ubicada a pocos metros, pero el tiempo habría jugado en contra.

