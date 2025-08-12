HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     
Cine y series

Paolo Tizón: "Una democracia sana siempre fomenta el arte crítico"

El cineasta peruano estrena 'Vino la noche' en Festival de Cine de Lima. El documental acompaña a un grupo que se prepara para combatir en el VRAEM.

Paolo Tizón, director de 'Vino la noche'.
Paolo Tizón, director de 'Vino la noche'. | Difusión.

En Vino la noche, el cineasta Paolo Tizón pasa esa “barrera anónima” y logra retratar las historias detrás de un grupo de jóvenes que se prepara para combatir en el VRAEM. El cineasta, sin la intención de hacer un documental de denuncia, traslada al espectador las razones por las que cada uno de ellos quiere ser militar. Con cámara en mano, acompaña los extenuantes días de entrenamiento y los momentos en que recurren a su entorno familiar. 

Con el documental filmado en La Joya, Arequipa; en San Ramón, Chanchamayo; en cuarteles de Lima y en Chiclayo, Tizón ha ganado premios en República Checa y en España. “Una democracia sana siempre fomenta el arte crítico”, nos responde durante la inauguración del Festival de Cine de Lima.

PUEDES VER: Directora de la película 'Sorda', Eva libertad: "El cine no es un lujo, es un derecho de todas las comunidades"

lr.pe

Vino la noche se estrena en Lima y lo primero que notamos es que puede haber referencias como La ciudad y los perros, pero este es un documental. ¿Cómo logras la confianza del grupo?

Bueno, ahí hay dos niveles de confianza. Primero la parte institucional, donde hubo que hacer papeleos, presentar la sinopsis, responder preguntas y siempre acatar las instrucciones. No quería hacer un documental de denuncia, no quería sacarle la vuelta al permiso que nos estaban dando. Si algo no se podía filmar, no íbamos a filmarlo, o si algo lo filmamos y nos decían que no lo mostremos, no lo mostramos. Entonces, había cosas que había que acatar, a rajatabla. Y por el otro lado está la confianza con las personas, ¿no? El lado, creo, más importante porque nos han dejado entrar a su mundo interno, a sus dudas, a sus miedos, a sus fragilidades como hombres militares que uno no espera.

En los festivales has hablado de la crisis política y social en Perú. Un año después, el escenario no es diferente.

Bueno, primero quería volver sobre lo que decía sobre la denuncia y el documental. Creo que el documental no es una denuncia, pero sí muestra un lado, tiene un lado crítico sobre la institución, muestra algunas zonas grises o zonas oscuras de las instituciones. Y sobre el contexto... el Perú siempre está en una crisis permanente, ¿no? Así que este tipo de películas siempre son necesarias y siempre, como las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de la violencia, creo que siempre está bien estar ahí atento, observando qué está pasando y poner en tensión a estas instituciones.

PUEDES VER: Cineasta Joel Calero presenta 'La piel más temida': “Las taras del país son el racismo y el ‘terruqueo’”

lr.pe

Vino la noche también habla de la “deshumanización”, pero en una escena los vemos como lo que son fuera o lejos de un cuartel.  ¿Estamos frente a jóvenes que no tienen otra opción?

Tienen entre 18 y 22 y se coló uno de 29 años. Hay gente que viene de familias de dinero, pero a los que me acerco más son personas que vienen de contextos de precariedad. Siempre el tema económico es una presión que está sutil.

Le dedicas la película a Óscar Catacora. ¿Tienes influencia de su cine?

Me parece un cineasta genial. Me dolió mucho cuando murió y se ha vuelto una especie de símbolo del cine nacional. Hay algo curioso con Óscar porque en una entrevista yo vi que él estuvo en el Ejército. Y él guarda un buen recuerdo de esa institución, que es algo que no se dice mucho. Y él empieza a hacer cine un poco motivado por uno de sus superiores.  Es complejo. Cuando yo hago mi película, pienso cómo sería si estos chicos pudieran hacer cine también. Con eso no estoy validando la institución. Pero no sé, tal vez, a veces, se pone un poco en las antípodas a las poblaciones indígenas y a los militares porque es el mismo Estado quien los enfrenta.

Cuando uno termina de ver el documental la pregunta es: ¿qué pasará con ellos?

Bueno, todos han entrado a combate. Y yo creo que hay algo de la inocencia retratada en esta película que no estoy tan seguro si se mantiene en ellos hoy en día por lo que han visto, por lo que han hecho, por lo que les han hecho a ellos. Yo creo que ha habido un momento de transformación aún más profundo luego de que acabó el rodaje.

¿Dónde más se verá Vino la noche?

Me gustaría estar en festivales nacionales. Esa es mi prioridad, que se muestre en el país donde ha sido filmada y donde pertenece la película.

  • Ópera prima. Logró el premio especial del jurado en Festival de Cine de Karlovy Vary y la Biznaga de Plata al mejor director de un documental en el Festival de Málaga.
  • Competencia documental. Se estrenó en esta sección del Festival de Cine de Lima. La película agotó las entradas.
Notas relacionadas
'Betty, la fea: la historia continúa' confirma fecha de estreno de su segunda temporada y el regreso de uno de sus personajes más queridos

'Betty, la fea: la historia continúa' confirma fecha de estreno de su segunda temporada y el regreso de uno de sus personajes más queridos

LEER MÁS
Estos son los actores de ‘Valle Salvaje’: descubre el elenco completo de la novela española

Estos son los actores de ‘Valle Salvaje’: descubre el elenco completo de la novela española

LEER MÁS
¿Qué ver en Netflix en julio 2025? Estas son las series, películas y dramas coreanos que se estrenan

¿Qué ver en Netflix en julio 2025? Estas son las series, películas y dramas coreanos que se estrenan

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'La hora de la desaparición': críticas de la nueva joya del cine de terror

'La hora de la desaparición': críticas de la nueva joya del cine de terror

LEER MÁS
Top 5 de películas HOT en Netflix: una tiene sexo explícito

Top 5 de películas HOT en Netflix: una tiene sexo explícito

LEER MÁS
Reparto de 'Pecados inconfesables': conoce a los protagonistas y villanos de la serie de Netflix

Reparto de 'Pecados inconfesables': conoce a los protagonistas y villanos de la serie de Netflix

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina' 2: lista de actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie de Netflix

Reparto de 'Merlina' 2: lista de actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie de Netflix

LEER MÁS
'El señor de los cielos 9', final explicado: ¿qué pasó con Aurelio Casillas y quiénes murieron?

'El señor de los cielos 9', final explicado: ¿qué pasó con Aurelio Casillas y quiénes murieron?

LEER MÁS
Shokugeki no Soma: ¡El gran final! Esto pasó con los protagonistas 10 años después

Shokugeki no Soma: ¡El gran final! Esto pasó con los protagonistas 10 años después

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Cine y series

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Merlina 2: dónde y cómo ver online en español la serie de Netflix

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota