Paolo Tizón: "Una democracia sana siempre fomenta el arte crítico"

En Vino la noche, el cineasta Paolo Tizón pasa esa “barrera anónima” y logra retratar las historias detrás de un grupo de jóvenes que se prepara para combatir en el VRAEM. El cineasta, sin la intención de hacer un documental de denuncia, traslada al espectador las razones por las que cada uno de ellos quiere ser militar. Con cámara en mano, acompaña los extenuantes días de entrenamiento y los momentos en que recurren a su entorno familiar.

Con el documental filmado en La Joya, Arequipa; en San Ramón, Chanchamayo; en cuarteles de Lima y en Chiclayo, Tizón ha ganado premios en República Checa y en España. “Una democracia sana siempre fomenta el arte crítico”, nos responde durante la inauguración del Festival de Cine de Lima.

Vino la noche se estrena en Lima y lo primero que notamos es que puede haber referencias como La ciudad y los perros, pero este es un documental. ¿Cómo logras la confianza del grupo?

Bueno, ahí hay dos niveles de confianza. Primero la parte institucional, donde hubo que hacer papeleos, presentar la sinopsis, responder preguntas y siempre acatar las instrucciones. No quería hacer un documental de denuncia, no quería sacarle la vuelta al permiso que nos estaban dando. Si algo no se podía filmar, no íbamos a filmarlo, o si algo lo filmamos y nos decían que no lo mostremos, no lo mostramos. Entonces, había cosas que había que acatar, a rajatabla. Y por el otro lado está la confianza con las personas, ¿no? El lado, creo, más importante porque nos han dejado entrar a su mundo interno, a sus dudas, a sus miedos, a sus fragilidades como hombres militares que uno no espera.

En los festivales has hablado de la crisis política y social en Perú. Un año después, el escenario no es diferente.

Bueno, primero quería volver sobre lo que decía sobre la denuncia y el documental. Creo que el documental no es una denuncia, pero sí muestra un lado, tiene un lado crítico sobre la institución, muestra algunas zonas grises o zonas oscuras de las instituciones. Y sobre el contexto... el Perú siempre está en una crisis permanente, ¿no? Así que este tipo de películas siempre son necesarias y siempre, como las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de la violencia, creo que siempre está bien estar ahí atento, observando qué está pasando y poner en tensión a estas instituciones.

Vino la noche también habla de la “deshumanización”, pero en una escena los vemos como lo que son fuera o lejos de un cuartel. ¿Estamos frente a jóvenes que no tienen otra opción?

Tienen entre 18 y 22 y se coló uno de 29 años. Hay gente que viene de familias de dinero, pero a los que me acerco más son personas que vienen de contextos de precariedad. Siempre el tema económico es una presión que está sutil.

Le dedicas la película a Óscar Catacora. ¿Tienes influencia de su cine?

Me parece un cineasta genial. Me dolió mucho cuando murió y se ha vuelto una especie de símbolo del cine nacional. Hay algo curioso con Óscar porque en una entrevista yo vi que él estuvo en el Ejército. Y él guarda un buen recuerdo de esa institución, que es algo que no se dice mucho. Y él empieza a hacer cine un poco motivado por uno de sus superiores. Es complejo. Cuando yo hago mi película, pienso cómo sería si estos chicos pudieran hacer cine también. Con eso no estoy validando la institución. Pero no sé, tal vez, a veces, se pone un poco en las antípodas a las poblaciones indígenas y a los militares porque es el mismo Estado quien los enfrenta.

Cuando uno termina de ver el documental la pregunta es: ¿qué pasará con ellos?

Bueno, todos han entrado a combate. Y yo creo que hay algo de la inocencia retratada en esta película que no estoy tan seguro si se mantiene en ellos hoy en día por lo que han visto, por lo que han hecho, por lo que les han hecho a ellos. Yo creo que ha habido un momento de transformación aún más profundo luego de que acabó el rodaje.

¿Dónde más se verá Vino la noche?

Me gustaría estar en festivales nacionales. Esa es mi prioridad, que se muestre en el país donde ha sido filmada y donde pertenece la película.