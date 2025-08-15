HOYSuscripcion LR Focus

Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania
Sociedad

Investigan asesinato de hombre frente a su familia en Plaza San Martín, Cercado de Lima: recogen imágenes de seguridad

El asesinato del ciudadano en la Plaza San Martín habría sido perpetrado por delincuentes que pertenecerían a una banda dedicada a la venta de drogas en el Cercado de Lima. El Ministerio Público inició las investigaciones del caso.

El ciudadano extranjero fue asesinado cerca del cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el jirón Carabaya, en la Plaza San Martín.
El ciudadano extranjero fue asesinado cerca del cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el jirón Carabaya, en la Plaza San Martín.

La noche del último jueves 14 de mayo, el ciudadano de nacionalidad venezolana identificado como César Martínez (22) fue asesinado a balazos en presencia de varios transeúntes de la zona y frente a su familia en la Plaza San Martín en Cercado de Lima. Tras ello, el Ministerio Público inició una investigación preliminar en contra de las personas que resulten responsables de dicho acto ilícito.

El Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima realizó diversas diligencias: conseguir la declaración de la pareja del fallecido, recopilar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y llevar a cabo las actividades necesarias conocer las circunstancias de su muerte e identificar a los responsables.

Asesinato de hombre en Plaza San Martín estaría vinculado a venta de drogas

Según la pareja de la víctima, tres hombres se acercaron al padre de su hija para amenazarlo. Ante esta situación, intentaron retirarse pero fueron interceptados por los sujetos cerca del cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el jirón Carabaya.

"Le decían que se largue de ahí, 'ya te hemos dicho que te vamos a dar piso', 'te vamos a matar'. Incluso, mencionaron a su mamá (...) Primero lo acuchillaron y después empezaron a disparar mientras se alejaban. Escuché cinco balazos. Luego se fueron caminando. Había muchos testigos, pero nadie quiere declarar por miedo, porque esas personas vienen todos los días en bicicleta y rodean a la gente", señaló.

Asimismo, la pareja de Martínez indicó que los delincuentes serían parte de una banda criminal dedicada a la venta de drogas en la Plaza San Martín y afirmó que lo mataron porque se negó a vender droga para ellos.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

