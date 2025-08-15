El ciudadano extranjero fue asesinado cerca del cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el jirón Carabaya, en la Plaza San Martín. | Foto: composición LR | difusión

El ciudadano extranjero fue asesinado cerca del cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el jirón Carabaya, en la Plaza San Martín. | Foto: composición LR | difusión

La noche del último jueves 14 de mayo, el ciudadano de nacionalidad venezolana identificado como César Martínez (22) fue asesinado a balazos en presencia de varios transeúntes de la zona y frente a su familia en la Plaza San Martín en Cercado de Lima. Tras ello, el Ministerio Público inició una investigación preliminar en contra de las personas que resulten responsables de dicho acto ilícito.

El Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima realizó diversas diligencias: conseguir la declaración de la pareja del fallecido, recopilar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y llevar a cabo las actividades necesarias conocer las circunstancias de su muerte e identificar a los responsables.

Asesinato de hombre en Plaza San Martín estaría vinculado a venta de drogas

Según la pareja de la víctima, tres hombres se acercaron al padre de su hija para amenazarlo. Ante esta situación, intentaron retirarse pero fueron interceptados por los sujetos cerca del cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el jirón Carabaya.

"Le decían que se largue de ahí, 'ya te hemos dicho que te vamos a dar piso', 'te vamos a matar'. Incluso, mencionaron a su mamá (...) Primero lo acuchillaron y después empezaron a disparar mientras se alejaban. Escuché cinco balazos. Luego se fueron caminando. Había muchos testigos, pero nadie quiere declarar por miedo, porque esas personas vienen todos los días en bicicleta y rodean a la gente", señaló.

Asimismo, la pareja de Martínez indicó que los delincuentes serían parte de una banda criminal dedicada a la venta de drogas en la Plaza San Martín y afirmó que lo mataron porque se negó a vender droga para ellos.

