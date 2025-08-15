Balacera en el Centro de Lima: cinco detenidos tras intento de asalto cerca de Hiraoka, en Av. Abancay

Un violento intento de asalto desató el caos en pleno Centro de Lima la tarde del jueves 15 de agosto. En la intersección de las avenidas Abancay y Cusco, muy cerca de la tienda Hiraoka, se produjo una balacera que generó pánico entre los peatones y obligó a comerciantes a cerrar sus negocios. Cinco fueron en total los capturados por vecinos vestidos como civiles.

Según información preliminar, personal de la PNP con apoyo de vecinos de la zona lograron capturar a cinco presuntos delincuentes, y entre ellos estaría un menor de edad. Videos en redes sociales muestran a ciudadanos colaborando con la Policía en medio de la indignación por la inseguridad.