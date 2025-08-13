HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Adulto mayor denuncia que delincuentes lo extorsionan tras robarle su camioneta en SMP: "No hay seguridad acá, es una zona muy abandonada"

Las cámaras de seguridad registraron el robo. La inseguridad en esta zona de San Martín de Porres ha generado miedo entre los vecinos, quienes exigen más seguridad y la presencia de autoridades.

La víctima denuncia que ahora enfrenta extorsiones por parte de los delincuentes, quienes le piden grandes sumas de dinero.
La víctima denuncia que ahora enfrenta extorsiones por parte de los delincuentes, quienes le piden grandes sumas de dinero.

Sucedió en el distrito limeño de San Martín de Porres. Dos delincuentes (uno de ellos armado con una pistola) interceptaron a un adulto mayor minutos antes de que este guarde el vehículo en la cochera de su domicilio. Cámaras de seguridad de la zona captan el instante del robo y se visualiza también que los malhechores le arrebatan el teléfono y billetera al padre de familia.

No obstante, la víctima señaló ante Latina Noticias que luego del robo de su camioneta, los delincuentes lo están extorsionando con grandes sumas de dinero. En ese sentido, el adulto mayor también indicó: "No hay seguridad acá, es una zona muy abandonada, no aparecen los patrulleros de Serenazgo, no aparece la policía (...) hay varias veces, incluso al otro lado la vez pasada dejaron un carro con una persona muerta".

Vecinos de SMP exigen presencia de policías y serenazgo en la zona

En declaraciones al medio antes señalado, vecinos de la zona exigieron que "la municipalidad como las autoridades nos puedan venir a proteger porque para eso también pagamos impuestos, para que puedan aquí venir y nos den seguridad, pero no vemos nada de eso aquí".

Asimismo, señalaron que caminan con miedo, puesto que los robos al paso son frecuentes, por lo que no se sienten "seguros para nada". Por otro lado, el adulto mayor afectado no descarta que el robo de su vehículo haya sido planeado, dado que los delincuentes esperaron que llegue a su domicilio para proceder con el atraco.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos.

Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

