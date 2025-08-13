HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana     
Sociedad

Ampliación del Metropolitano: aún 12 estaciones siguen sin operar tras un año y medio de su inauguración

Solo seis paraderos funcionan, incluido el terminal Chimpu Ocllo, de Carabayllo. La mayor traba es la compra pendiente de más buses porque con la flota actual el sistema podría colapsar. La ATU y los operadores deben firmar una adenda al contrato de concesión.

Faltan más buses para que abran más estaciones del Metropolitano.
Faltan más buses para que abran más estaciones del Metropolitano.

Los vecinos de Comas que transitan por la avenida Universitaria no pueden entender por qué todavía 12 de las 18 estaciones de la ampliación norte del Metropolitano continúan sin funcionar si es que sus obras físicas han culminado desde hace más de un año y medio cuando lo anunció el municipio de Lima.

“Yo vivo a la altura de la estación Micaela Bastidas, pero como esta sigue cerrada, debo bajarme en la estación Belaúnde y tomar un mototaxi. No entiendo por qué aún no abren todas las estaciones si veo que están terminadas”, dijo el vecino Percy Gómez desde Comas.

PUEDES VER: Metropolitano: nuevos buses eléctricos llegarían en el segundo semestre del 2026, según la ATU

lr.pe

El problema empezó en diciembre del 2023 cuando se inauguró la ampliación norte del Metropolitano con solo cuatro estaciones (Universidad, 22 de Agosto, Belaunde y Los Incas). Esto debido a que el exalcalde Miguel Romero había entregado el proyecto como “terminado” cuando este aún contaba con más de 4.400 observaciones técnicas de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Ya en la gestión de Rafael López Aliaga hubo discrepancias entre la comuna y la ATU porque el burgomaestre pretendía que funcionaran todas las estaciones. Así, en diciembre del 2024, se abrió el terminal Chimpu Ocllo, con lo que el Metropolitano llegaba hasta Carabayllo, y, en junio último, empezó a operar la estación Las Vegas. 

A la fecha, son seis las estaciones de la ampliación del Metropolitano que están abiertas.

Tres inconvenientes

Pero, ¿por qué no se abren las restantes? El tema es complejo. De acuerdo con fuentes de La República, existen tres inconvenientes que impiden dicho objetivo. El primero está relacionado al recaudo en las nuevas estaciones. “Para ello se necesita una ampliación del contrato con la concesionaria porque estas estaciones no estaban en el contrato primigenio. Eso ya se logró”, señalaron.

El segundo problema son las últimas deficiencias técnicas que debe subsanar el municipio de Lima; mientras que el tercero es la falta de buses para que el sistema del Metropolitano no colapse con estas nuevas estaciones. Este último es el más complicado porque frena todo.

“El número actual de buses (300 troncales y 223 alimentadores) está pensado para cubrir la ruta que va de Naranjal (Independencia) a Matellini (Chorrillos); no para Chimpu Ocllo. Esa es la mayor traba, por eso se está optando por la estrategia operacional de abrir estaciones progresivamente en la ampliación a Carabayllo, explicaron.

Pues bien, lamentablemente, mientras que no estén funcionando todas las estaciones, la ATU no puede exigirles a los cuatro operadores del Metropolitano que aumenten los buses, o renueven, porque aún no ha corrido ni un solo día de los 12 años de concesión, advirtió el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia. Esto se da porque en el 2010 el exalcalde Luis Castañeda Lossio firmó una sexta adenda del contrato, en la que se acordó que la concesión correría recién con la ruta completa hasta Carabayllo.

“La ATU y los concesionarios del Metropolitano deben llegar a un acuerdo para que se pongan en marcha las demás estaciones y procedan por fin con la renovación o la compra de nuevos buses, ya que los actuales ya cumplieron 15 años y están cerca de su vida útil”, afirmó Quispe Candia.

Adenda por unidades

Fuentes de la ATU señalaron a La República que para comprar nuevos buses se viene trabajando en una adenda estructural del contrato de concesión.

Precisaron que ya se cuenta con 200 millones de dólares financiados por el Banco Mundial para la compra de 150 unidades eléctricas y para mejoras del sistema del Metropolitano.

“Los recursos del Banco Mundial están disponibles. Para la adquisición de estos 150 buses eléctricos se estima una inversión de 80 millones de dólares, en la que se incluye la implementación de una electrolinera del Metropolitano que facilite la recarga de las unidades”, dijeron.

Indicaron que ya se han llegado a algunos acuerdos con los concesionarios, por lo que existe un avance en la próxima firma de la adenda estructural. “Se están renegociando otros aspectos del Metropolitano, como, por ejemplo, los laudos arbitrales que debe pagar el Estado, los indicadores de actualización tarifaria y el equilibro de la fórmula”.

Finalmente, indicaron que los nuevos buses llegarían a fines del 2026 porque la compra y la implementación demora un año.

Notas relacionadas
Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresario fue secuestrado por su exempleado, que lo torturó y exigió rescate de S/80.000: "Se saca la máscara y era mi bartender"

Empresario fue secuestrado por su exempleado, que lo torturó y exigió rescate de S/80.000: "Se saca la máscara y era mi bartender"

LEER MÁS
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Ada Cuadros, la niñera peruana de 22 años que fue sentenciada a cadena perpetua en EE. UU. : ¿qué pasó?

Ada Cuadros, la niñera peruana de 22 años que fue sentenciada a cadena perpetua en EE. UU. : ¿qué pasó?

LEER MÁS
Camión se vuelca tras chocar con bus en Ancón: accidente deja un herido y caos vehicular en la Panamericana Norte

Camión se vuelca tras chocar con bus en Ancón: accidente deja un herido y caos vehicular en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Sociedad

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota