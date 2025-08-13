Ampliación del Metropolitano: aún 12 estaciones siguen sin operar tras un año y medio de su inauguración

Los vecinos de Comas que transitan por la avenida Universitaria no pueden entender por qué todavía 12 de las 18 estaciones de la ampliación norte del Metropolitano continúan sin funcionar si es que sus obras físicas han culminado desde hace más de un año y medio cuando lo anunció el municipio de Lima.

“Yo vivo a la altura de la estación Micaela Bastidas, pero como esta sigue cerrada, debo bajarme en la estación Belaúnde y tomar un mototaxi. No entiendo por qué aún no abren todas las estaciones si veo que están terminadas”, dijo el vecino Percy Gómez desde Comas.

El problema empezó en diciembre del 2023 cuando se inauguró la ampliación norte del Metropolitano con solo cuatro estaciones (Universidad, 22 de Agosto, Belaunde y Los Incas). Esto debido a que el exalcalde Miguel Romero había entregado el proyecto como “terminado” cuando este aún contaba con más de 4.400 observaciones técnicas de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Ya en la gestión de Rafael López Aliaga hubo discrepancias entre la comuna y la ATU porque el burgomaestre pretendía que funcionaran todas las estaciones. Así, en diciembre del 2024, se abrió el terminal Chimpu Ocllo, con lo que el Metropolitano llegaba hasta Carabayllo, y, en junio último, empezó a operar la estación Las Vegas.

A la fecha, son seis las estaciones de la ampliación del Metropolitano que están abiertas.

Tres inconvenientes

Pero, ¿por qué no se abren las restantes? El tema es complejo. De acuerdo con fuentes de La República, existen tres inconvenientes que impiden dicho objetivo. El primero está relacionado al recaudo en las nuevas estaciones. “Para ello se necesita una ampliación del contrato con la concesionaria porque estas estaciones no estaban en el contrato primigenio. Eso ya se logró”, señalaron.

El segundo problema son las últimas deficiencias técnicas que debe subsanar el municipio de Lima; mientras que el tercero es la falta de buses para que el sistema del Metropolitano no colapse con estas nuevas estaciones. Este último es el más complicado porque frena todo.

“El número actual de buses (300 troncales y 223 alimentadores) está pensado para cubrir la ruta que va de Naranjal (Independencia) a Matellini (Chorrillos); no para Chimpu Ocllo. Esa es la mayor traba, por eso se está optando por la estrategia operacional de abrir estaciones progresivamente en la ampliación a Carabayllo, explicaron.

Pues bien, lamentablemente, mientras que no estén funcionando todas las estaciones, la ATU no puede exigirles a los cuatro operadores del Metropolitano que aumenten los buses, o renueven, porque aún no ha corrido ni un solo día de los 12 años de concesión, advirtió el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia. Esto se da porque en el 2010 el exalcalde Luis Castañeda Lossio firmó una sexta adenda del contrato, en la que se acordó que la concesión correría recién con la ruta completa hasta Carabayllo.

“La ATU y los concesionarios del Metropolitano deben llegar a un acuerdo para que se pongan en marcha las demás estaciones y procedan por fin con la renovación o la compra de nuevos buses, ya que los actuales ya cumplieron 15 años y están cerca de su vida útil”, afirmó Quispe Candia.

Adenda por unidades

Fuentes de la ATU señalaron a La República que para comprar nuevos buses se viene trabajando en una adenda estructural del contrato de concesión.

Precisaron que ya se cuenta con 200 millones de dólares financiados por el Banco Mundial para la compra de 150 unidades eléctricas y para mejoras del sistema del Metropolitano.

“Los recursos del Banco Mundial están disponibles. Para la adquisición de estos 150 buses eléctricos se estima una inversión de 80 millones de dólares, en la que se incluye la implementación de una electrolinera del Metropolitano que facilite la recarga de las unidades”, dijeron.

Indicaron que ya se han llegado a algunos acuerdos con los concesionarios, por lo que existe un avance en la próxima firma de la adenda estructural. “Se están renegociando otros aspectos del Metropolitano, como, por ejemplo, los laudos arbitrales que debe pagar el Estado, los indicadores de actualización tarifaria y el equilibro de la fórmula”.

Finalmente, indicaron que los nuevos buses llegarían a fines del 2026 porque la compra y la implementación demora un año.