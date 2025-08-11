HOYSuscripcion LR Focus

Así avanzan las obras del bypass aéreo de S/100 millones que conectará Lima y Chosica: tendrá 3 niveles y agilizaría el tránsito

Con 1,4 km de longitud, el bypass incluye rampas, señalización y elementos de seguridad vial, mejorando así la circulación vehicular en la zona. La construcción de la obra está a cargo de Emape.

El bypass consta de dos puentes de más de 422 metros de longitud. Cada uno de los sentidos de la vía incluye tres carriles de 3.60 metros de ancho, adaptados para el paso de vehículos livianos y de carga.
El bypass consta de dos puentes de más de 422 metros de longitud. Cada uno de los sentidos de la vía incluye tres carriles de 3.60 metros de ancho, adaptados para el paso de vehículos livianos y de carga. | Foto: composición LR/Obras en Lima y todo el Perú

El bypass Las Torres, obra construida por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), se ubica en el cruce de la autopista Ramiro Prialé con la avenida Las Torres. Su objetivo principal es aliviar el tráfico vehicular en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Además, cabe señalar que con la construcción de esta obra (que inició trabajos desde mayo de 2025) se reducirían los tiempos de viaje entre Lima y Chosica. Para ello, este bypass impulsado por la Municipalidad de Lima, que tendrá 1,4 km de largo, contará con tres niveles, rampas, muros, sardineles, señalización vial, guardavías y captafaros que garantizarían la seguridad de los conductores.

PUEDES VER: La nueva vía rápida en Lima Sur supera los S/300 millones y estará lista en 15 meses, asegura la MML

lr.pe

Avance de obras en bypass Las Torres

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) ha superado una fase en la construcción del proyecto, habiendo fabricado e instalado más de 120 pilares de concreto. Estos se colocaron sobre 13 zapatas, diseñadas para sostener hasta cuatro pilares cada una.

El avance actual incluye pilares ya instalados sobre tres de estas zapatas. Se espera que las labores progresen con rapidez en los próximos días. Asimismo, el ensamblaje de los elementos se realiza con el apoyo de grúas y equipos especializados, buscando asegurar un proceso preciso y seguro.

Avances en el bypass Las Torres. Foto: obras el Lima y todo el Perú.

Avances en el bypass Las Torres. Foto: obras el Lima y todo el Perú.

Avances en el bypass Las Torres. Foto: obras el Lima y todo el Perú.

Avances en el bypass Las Torres. Foto: obras el Lima y todo el Perú.

A la par de estas labores, se realizaron excavaciones, se armaron estructuras metálicas, se colocaron encofrados y se compactó el terreno. La estructura se apoyará en 13 pilares principales y 4 estribos, que han sido posicionados para soportar un tráfico vehicular considerable y resistir diversas condiciones climáticas.

Avances en el bypass Las Torres. Foto: obras el Lima y todo el Perú.

Avances en el bypass Las Torres. Foto: obras el Lima y todo el Perú.

PUEDES VER: Lima Norte tendrá una nueva avenida tras más de 60 años: obra que supera los S/17 millones estará lista en 2025, asegura MML

lr.pe

Municipalidad de Lima: bypass Las Torres beneficiaría a vecinos de Lima Este

Con el bypass se prevé una mejora en la accesibilidad para los residentes y comerciantes de zonas como Huachipa, Ate y Chaclacayo. El transporte de carga pesada también se beneficiaría con un flujo más ágil al liberarse las rutas habituales. Del mismo modo, de acuerdo con las estimaciones municipales, el proyecto podría disminuir el tiempo y los costos operativos en aproximadamente un tercio del valor actual.

Finalmente, esta obra también tendría repercución en la congestión vehicular en el tramo de la autopista Ramiro Prialé, que une Lima con Chosica, particularmente en el acceso a la Carretera Central, por lo que la implementación de esta nueva vía busca reducir los tiempos de viaje para miles de conductores.

