Adulto mayor muere apuñalado mientras dormía en su tienda de colchones en Collique: su esposa halló cadáver

Un nuevo hecho de violencia cobró la vida de un adulto mayor que descansaba en su tienda de colchones en Comas. El incidente se registró el jueves 14 de agosto en la cuadra 15 de la avenida Revolución, en la tercera zona de Collique, cuando su esposa, Silvia Medina Díaz, de 74 años, encontró el cuerpo sin vida de Siviardo Medina Rivas dentro del local.

La Policía Nacional del Perú (PNP) acudió al lugar tras recibir la alerta de la esposa. Según sus declaraciones, el cuerpo estaba semidesnudo y presentaba múltiples cortes. Los familiares de la víctima indicaron que no se sustrajeron objetos del negocio ni el celular personal o los vehículos, pero sí se llevaron el dinero que él había ahorrado.

Adulto mayor asesinado en Comas y familiares exigen justicia

Los peritos criminalistas realizaron las diligencias correspondientes junto al fiscal de turno y procedieron con el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue central de Lima. La Policía señaló que la puerta del taller no parecía haber sido forzada.

El hermano de la víctima exigió justicia y manifestó su indignación frente a la ola de criminalidad y extorsiones en el país. “¿Cuántas muertes quieren? ¿Hasta cuándo? Señores fiscales, señor Ministerio Público, no se hagan sordos, ciegos y mudos. Mi hermano trabajaba siete años acá. Todos estamos amenazados”, expresó a Exitosa.

Siviardo deja en luto a su esposa y seis hijos, mientras los vecinos de Comas demandan respuestas rápidas y mayor seguridad en la zona. Las autoridades continúan con la investigación.

