Una nueva modalidad de robo ha alertado a comerciantes de Lima tras el reciente caso de la ciudadana Mayra Manrique Mendonza, quien sufrió el robo total de sus cuentas bancarias tras recibir una llamada de una presunta aerolínea. El hecho se reportó en el distrito de Comas, en donde la denunciante narró cómo se ejecutó esta nueva modalidad de estafa.

Solo bastó 15 minutos para captar el interés de la víctima, continuar con la llamada y ejecutar el crimen. De acuerdo con el testimonio de Manrique, le enviaron un enlace vía mensaje de texto y, al intentar abrirlo, su celular se puso totalmente negro. Tras ello, la mujer sostuvo que sus cuentas bancarias quedaron vacías y que sacaron préstamos con su usuario en un breve tiempo.

¿Cómo es la nueva modalidad de estafa?

En medio de la llamada con la víctima, los criminales realizaron el robo cibernético a través de transferencias desde aplicaciones como Plin y Yape. Incluso, empezaron a solicitar préstamos haciendo diferentes retiros desde sus cuentas de Interbank y el Banco Falabella, según mencionó la agraviada.

"Se hicieron pasar por Latam diciendo que iban a darme promoción. Sabían mi nombre. Esta gente ya sabrá que tengo plata en el banco, así sea mil soles, estos desgraciados ya saben", empezó diciendo la víctima en América Noticias. "De mi cuenta se han sacado como S/3.000 que estoy juntando para mi alquiler. Se han pedido S/4.000 de préstamos", sostuvo.

Lo preocupante de la situación que expresó la agraviada es que el robo cibernético se habría efectuado cuando ella clicó un botón en la pantalla por error, el cual habría sido enviado por los criminales. Incluso, precisó que el préstamo desde su usuario se habría realizado sin que se validara su identidad. "¿Ustedes no reciben una llamada o dan me gusta? ¿Por eso te van a robar?", sostuvo Manrique Mendonza.

¿Qué hizo la víctima tras detectar la estafa cibernética?

Tras la denuncia de la agraviada, se recomienda a la población no responder llamadas de números fraudulentos e instalar un identificador de llamadas a fin de conocer los reportes que tiene el número telefónico y así prevenir escenarios como este, en donde la agraviada sostuvo que tampoco pudo colgar el teléfono por un lapso de 15 minutos, tiempo en el que se ejecutó el robo.

Mayra narró que cuando no pudo colgar la llamada y su celular presentó fallas inusuales, optó por quitar el chip del dispositivo y tuvo que restablecerlo a su configuración de fábrica con ayuda de un técnico solo para confirmar el robo. Al cierre de esta nota, la mujer buscó ayuda de las entidades bancarias y de Indecopi, sin embargo, le mencionaron que el proceso sería largo.

