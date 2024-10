Advierten huelga nacional por crisis en Morgue de Lima: "No hay más espacio para cadáveres"

Los trabajadores del Ministerio Público (MP) están considerando la posibilidad de una huelga nacional indefinida. Esta medida se plantea como respuesta a la falta de mejoras en el presupuesto asignado a la Morgue de Lima, lo que ha generado preocupación entre los empleados. David Hereña, secretario de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial (FNTP), fue quien hizo el anuncio.

En ese sentido, los trabajadores han manifestado su descontento. La falta de recursos afecta directamente la operatividad y eficiencia de la institución. En este contexto, los trabajadores exigen una revisión del presupuesto que permita garantizar un adecuado funcionamiento del sector.

Caos en la Morgue de Lima

David Hereña indicó que la situación de la Morgue de Lima es bastante caótica, ya que colapsó la capacidad de almacenar cadáveres. Además, señalaron que no hay suficiente personal médico legista, técnicos en necropsia ni camillas, lo cual dificulta atender las autopsias en el tiempo establecido por ley.

"La realidad que vive la Morgue de Lima es bastante caótica, su capacidad de almacenamiento de cadáveres y de atención de necropsias ha colapsado hace bastante tiempo", sostuvo el secretario de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial (FNTP).

Aumentaron las incidencias de muerte en los últimos meses

Debido al incremento en el índice de criminalidad durante los últimos meses, Hereña indicó que la situación en la Morgue de Lima empeoró. Cabe resaltar que a diario se registró que ingresan hasta 18 cadáveres por muerte violenta. "Esta situación se ha visto agravada con la ola y embestida de la criminalidad (…) Los últimos meses se ha aumentado la incidencia de muertes por proyectil de arma de fuego, eso ha generado de que la capacidad operativa de la Morgue de Lima se vea afectada", declaró.

Trabajadores de la Morgue de Lima realizan necropsias con una sierra de construcción y un cuchillo de cocina debido a la falta de implementos. Foto: Andina.

Asimismo, señalaron que no pueden atender las necropsias en el tiempo estimado por ley debido a que no hay suficiente personal médico legista ni camillas. "No se pueden atender las necropsias en el tiempo estimado por ley, que es entre 24 y 48 horas. A veces se demoran hasta tres o cuatro días, el doble porque no hay suficiente personal médico legista y técnicos necropsiadores, la capacidad de las camillas que hay al interior de las salas de necropsias tampoco cumplen con los estándares de bioseguridad y tampoco se dan abasto", agregó para Exitosa Noticias.

Advierten huelga nacional indefinida

Ante la crisis y la falta de implementos, David Hereña anunció una posible huelga nacional indefinida si el Ejecutivo no toma cartas en el asunto y aumenta el presupuesto destinado para el sector. Además, al no haber más espacio en el almacenamiento, Hereña señaló que los cadáveres están acinados. Cabe resaltar que de 145 cadáveres ingresados en octubre, 38 son por proyectil de armas de fuego.

En ese sentido, advirtieron una posible huelga nacional indefinida ante la falta de acción del Poder Ejecutivo y Ministerio de Economía. "Estamos pidiendo un incremento de presupuesto, pero, al parecer, el Ejecutivo y el Ministerio de Economía ha hecho oídos sordos de este pedido. Lo cual nos está empujando a radicalizar nuestra medida de lucha por una huelga nacional indefinida", acotó Hereña en diálogo con Exitosa.

De momento, no hay una fecha definida para el inicio de esta huelga, pues se espera una reunión con diferentes gremios nacionales a fin de determinar cuándo iniciarían dichas protestas.