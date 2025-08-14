HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

El perrito Tobi fue dejado a su suerte en un establecimiento de Comas, tras el abandono de su dueño, quien jamás regresó. Su caso conmovió a la comunidad y a las redes sociales.

Perrito Tobi fue abandonado en una peluquería canina en Comas por su dueño.
Perrito Tobi fue abandonado en una peluquería canina en Comas por su dueño. | Foto: Composición LR/ TikTok

El caso de Tobi, un perrito abandonado en una peluquería canina en Comas, no solo desató indignación, sino que también movilizó a miles de personas en las redes sociales, quienes, a través de su apoyo y solidaridad, contribuyeron a ofrecerle una nueva oportunidad de vida.

El 9 de agosto, Tobi fue llevado al local Mi Pataza Petshop para un baño. El dueño, un joven que pagó por adelantado, nunca regresó a recogerlo, y el número de contacto que dejó resultó ser falso. Desde ese momento, la mascota quedó atrapado en un ciclo de espera, sentado frente a la puerta del local como si aguardara que su familia apareciera.

PUEDES VER: En este pueblo fronterizo del Perú acuden muchos bolivianos a cambiar dólares y conseguir alimentos: está cerca al Lago Titicaca

lr.pe

Buscaron nuevo dueño para perrito Tobi

El personal de la peluquería, preocupado por su bienestar, intentó rastrear al dueño sin éxito. Ante la imposibilidad de contactar a la persona que lo había entregado, decidieron mantener al perro bajo su cuidado y comenzaron la búsqueda de una nueva familia. Sin embargo, Tobi mostraba signos de angustia y ansiedad: no podía dormir y, cada vez que la puerta se abría, intentaba salir, como si buscara a su dueño perdido.

Las imágenes de la mascota en las redes sociales, sentado tristemente junto a la entrada del local, rápidamente se viralizaron. La comunidad digital reaccionó con fuerza, mostrando su apoyo y ofreciendo hogares responsables para él.

El perrito Tobi finalmente encontró una familia responsable que lo cuidará. Foto: Composición LR/ TikTok

El perrito Tobi finalmente encontró una familia responsable que lo cuidará. Foto: Composición LR/ TikTok

PUEDES VER: Madre en Chota se reencuentra con su hija después de 42 años: niña fue adoptada por familia china

lr.pe

A través de sus redes, el establecimiento Mi Pataza Petshop agradeció el apoyo recibido y explicó que evaluaba cuidadosamente a las personas interesadas en adoptar a Tobi, para asegurarse de que estuviera en buenas manos. "Queremos que encuentre un hogar que lo ame incondicionalmente", expresaron.

Encontraron nuevo dueño para el perrito Tobi

Finalmente, la difusión del caso logró su propósito. Una familia de la misma zona decidió adoptarlo. La noticia fue anunciada por la peluquería a través de sus historias de Instagram, donde expresaron su felicidad: "Tobi tiene una familia que le dará todo el amor que necesita. Gracias a todos los que compartieron su historia."

