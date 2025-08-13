Simulacro de Examen de Admisión San Marcos 2026-I: conoce la última fecha y cómo inscribirte | Composición LR | Jazmín Ceras

Simulacro de Examen de Admisión San Marcos 2026-I: conoce la última fecha y cómo inscribirte | Composición LR | Jazmín Ceras

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la realización de su simulacro presencial para el Examen de Admisión 2026-I, una jornada orientada a quienes buscan ensayar su desempeño bajo el mismo formato, nivel de exigencia y ambiente que enfrentarán en el proceso real. Esta prueba previa se llevará a cabo los días 23 y 24 de agosto, pero la fecha límite para inscribirse es este viernes 16 de agosto.

Quienes deseen participar deberán seguir un procedimiento específico. Aunque el costo es accesible, los organizadores recomiendan no dejar el trámite para último momento, ya que el sistema puede saturarse.

¿Cómo inscribirte en el Simulacro de Examen de Admisión San Marcos 2026-I?

Para formar parte de este simulacro, los interesados deben completar tres pasos clave. Es necesario recordar que, al final de la inscripción, el sistema mostrará el código de participación a los postulantes

Paso 1 : los postulantes deben abonar el monto de S/100.00 con el código 9517 en el Banco de la Nación (presencialmente) o en la plataforma Págalo.pe (virtualmente)

: los postulantes deben abonar el monto de S/100.00 con el código en el Banco de la Nación (presencialmente) o en la plataforma Págalo.pe (virtualmente) Paso 2 : esperar seis horas hasta que se complete el proceso de pago

: esperar seis horas hasta que se complete el proceso de pago Paso 3: registrar el pago y datos personales en la página web: admision.unmsm.edu.pe.

PUEDES VER: San Marcos lanza nueva carrera de Ingeniería junto a universidad coreana para potenciar el Megapuerto de Chancay

Requisitos que deben seguir los postulantes para el Simulacro de Examen de Admisión San Marcos

San Marcos ha dispuesto un conjunto de medidas de seguridad para garantizar el orden y la legalidad del proceso. En este sentido, desde la Oficina Central de Admisión (OCA), indicaron que está determinantemente prohibido ingresar con celulares, audífonos, relojes inteligentes, cámaras, USB u otros dispositivos electrónicos.

La universidad recomienda completar la inscripción con anticipación, revisar las indicaciones publicadas en sus canales oficiales y asistir al simulacro con DNI, lápiz, borrador y tajador. No se permitirá el ingreso sin cumplir estas condiciones.

¿Cómo es la prueba del Simulacro de Examen de Admisión San Marcos 2026-I?

De acuerdo a información brindada por la universidad, la prueba tendrá una duración de tres horas y constará de 100 preguntas, distribuidas en cinco grandes áreas del conocimiento: Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, Ingenierías, Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Este simulacro es una de las muchas herramienta de preparación para el examen de la casa de estudios, uno de los procesos de admisión más exigentes del país. Carreras como Medicina, Derecho, Psicología e Ingeniería reciben miles de postulantes por pocas vacantes, lo que eleva el nivel de competencia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real