HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Sociedad

Así monitorea la UNI su examen de admisión 2025: el tecnológico sistema de seguridad con más de 100 cámaras

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dio inicio a su examen de admisión 2025-II, con más de 5.000 postulantes luchando por 1.500 vacantes en diversas carreras profesionales.

UNI inicia proceso de admisión 2025-II con estricta vigilancia en exámenes
UNI inicia proceso de admisión 2025-II con estricta vigilancia en exámenes | Composición LR | Andina/Canal N

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició su proceso de admisión 2025-II, con más de 5.000 postulantes compitiendo por una de las 1.5000 vacantes en sus distintas escuelas profesionales. Para garantizar la seguridad durante el examen, se implementó un sistema de monitoreo en tiempo real en las aulas y en puntos estratégicos del campus. Este avanzado sistema tecnológico cuenta con 128 cámaras distribuidas estratégicamente para asegurar la máxima transparencia en una de las pruebas más exigentes del país.

El ingeniero de sistemas Marcos Barrera explicó: “En total hay 128 cámaras distribuidas en 8 sectores, y en cada uno hay una cámara en la entrada de cada facultad. También hay cámaras en la puerta de ingreso, lo que nos permite cubrir todo el circuito desde la entrada del estudiante hasta su llegada al aula”, señaló a Canal N.

PUEDES VER: Abuelo madruga para acompañar a su nieto al examen de admisión UNI 2025-II: "Siempre apoyando"

lr.pe

Admisión UNI 2025-II: más de 5.000 postulantes bajo estricta vigilancia

Las cámaras están ubicadas en 125 aulas destinadas a los postulantes regulares que rendirán su examen de admisión, con tres adicionales que supervisan la modalidad de traslados y dispositivos instalados en la entrada de cada facultad y en las puertas de ingreso.

De acuerdo con el ingeniero Barrera, el sistema de seguridad permite la vigilancia en las aulas por parte de los docentes, el personal administrativo y, especialmente, de los alumnos postulantes. “La idea es estar atentos a lo que está ocurriendo, asegurarnos de que se cumplan los cronogramas y los horarios que cada docente debe cumplir en las tareas que se les asignan, en las horas específicas”, señaló.

El personal asignado en el centro de monitoreo supervisa el cumplimiento de las labores dentro del campus. Además, en cada facultad hay otro equipo de monitoreo local que se comunica con el centro principal para coordinar cualquier actividad o información necesaria a través de la red.

PUEDES VER: La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

lr.pe

Sistema de vigilancia garantiza transparencia en exámenes de admisión

Este sistema no es nuevo. “Es el cuarto año que estamos realizando los eventos de esta manera”, precisó el ingeniero. Gracias a él, se han podido identificar actividades sospechosas o intentos de plagio. Los docentes notifican cualquier irregularidad dentro de las aulas durante el examen y avisan al área correspondiente para que tome las acciones necesarias en la facultad.

Además, la presencia de este sistema puede pasar desapercibida para los alumnos. “Quizás no se percatan de que hay una cámara dentro del aula; lo notan cuando alguien les indica que deben comportarse correctamente”, detalló. Estas medidas se implementan para garantizar la exigencia académica en uno de los exámenes de admisión más difíciles del país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Examen de Admisión UNI 2025-II EN VIVO: así se desarrolla la primera prueba de Aptitud Académica y Humanidades

Examen de Admisión UNI 2025-II EN VIVO: así se desarrolla la primera prueba de Aptitud Académica y Humanidades

LEER MÁS
Joven pierde su examen de admisión a la UNI por llegar 12 minutos tarde: "Se equivocó de puerta"

Joven pierde su examen de admisión a la UNI por llegar 12 minutos tarde: "Se equivocó de puerta"

LEER MÁS
Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

LEER MÁS
Asesinan a censista de INEI dentro de su vivienda en Tarapoto: un menor entre los sospechosos

Asesinan a censista de INEI dentro de su vivienda en Tarapoto: un menor entre los sospechosos

LEER MÁS
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Presunto nepotismo en Corpac: trabajadora habría beneficiado a familiares con casi S/200.000 con órdenes de servicio y compra

Presunto nepotismo en Corpac: trabajadora habría beneficiado a familiares con casi S/200.000 con órdenes de servicio y compra

LEER MÁS
Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Sociedad

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota