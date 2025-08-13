La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició su proceso de admisión 2025-II, con más de 5.000 postulantes compitiendo por una de las 1.5000 vacantes en sus distintas escuelas profesionales. Para garantizar la seguridad durante el examen, se implementó un sistema de monitoreo en tiempo real en las aulas y en puntos estratégicos del campus. Este avanzado sistema tecnológico cuenta con 128 cámaras distribuidas estratégicamente para asegurar la máxima transparencia en una de las pruebas más exigentes del país.

El ingeniero de sistemas Marcos Barrera explicó: “En total hay 128 cámaras distribuidas en 8 sectores, y en cada uno hay una cámara en la entrada de cada facultad. También hay cámaras en la puerta de ingreso, lo que nos permite cubrir todo el circuito desde la entrada del estudiante hasta su llegada al aula”, señaló a Canal N.

Admisión UNI 2025-II: más de 5.000 postulantes bajo estricta vigilancia

Las cámaras están ubicadas en 125 aulas destinadas a los postulantes regulares que rendirán su examen de admisión, con tres adicionales que supervisan la modalidad de traslados y dispositivos instalados en la entrada de cada facultad y en las puertas de ingreso.

De acuerdo con el ingeniero Barrera, el sistema de seguridad permite la vigilancia en las aulas por parte de los docentes, el personal administrativo y, especialmente, de los alumnos postulantes. “La idea es estar atentos a lo que está ocurriendo, asegurarnos de que se cumplan los cronogramas y los horarios que cada docente debe cumplir en las tareas que se les asignan, en las horas específicas”, señaló.

El personal asignado en el centro de monitoreo supervisa el cumplimiento de las labores dentro del campus. Además, en cada facultad hay otro equipo de monitoreo local que se comunica con el centro principal para coordinar cualquier actividad o información necesaria a través de la red.

Sistema de vigilancia garantiza transparencia en exámenes de admisión

Este sistema no es nuevo. “Es el cuarto año que estamos realizando los eventos de esta manera”, precisó el ingeniero. Gracias a él, se han podido identificar actividades sospechosas o intentos de plagio. Los docentes notifican cualquier irregularidad dentro de las aulas durante el examen y avisan al área correspondiente para que tome las acciones necesarias en la facultad.

Además, la presencia de este sistema puede pasar desapercibida para los alumnos. “Quizás no se percatan de que hay una cámara dentro del aula; lo notan cuando alguien les indica que deben comportarse correctamente”, detalló. Estas medidas se implementan para garantizar la exigencia académica en uno de los exámenes de admisión más difíciles del país.

