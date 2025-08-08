Disponen internamiento por nueve meses en prisión para sujeto hallado con marihuana y balas

El Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, ordenó nueve meses de prisión preventiva para Yianlyn Alexander Mejía Palacios, quien es acusado del delito de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de municiones.

Según la acusación fiscal, el pasado 25 de julio alrededor de las 9 de la noche por inmediaciones de la manzana 02 del asentamiento humano Nueva Santa Rosa en el distrito de Santa, efectivos policiales que realizaban un operativo divisaron a un sujeto que llevaba puesta una gorra y una mascarilla quirúrgica. Al intervenirlo, le encontraron tres balas calibre 9 milímetros.

En la comisaría se le identificó y aceptó llevar a los policías hasta su vivienda en el asentamiento humano Río Seco, manzana B lote 17 Santa. Dentro, encontraron cuatro cartuchos de arma de fuego, un sticker con diseño circular que llevaba una calavera impresa, así como una bolsa plástica conteniendo 104 gramos de marihuana.

Tras la audiencia, el juez Javier Carrión Basauri declaró fundada la solicitud de prisión preventiva por nueve meses y ordenó el internamiento de Mejía Palacios en el penal de Cambio Puente.