Petro amenaza con detener la llegada del subsecretario de Estado de EE. UU. a Colombia: "Yo podría impedirlo"

Gustavo Petro manifestó que llegó a considerar la prohibición de la entrada a Colombia del subsecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, que tiene previsto aterrizar esta noche para asistir al funeral del senador Miguel Uribe Turbay. El presidente Petro dio como motivo unas "declaraciones que consideró insultantes", molestia que expresó públicamente durante una ceremonia de ascenso de generales de la Policía.

Esto también sucede en medio de un contexto en el que los colombianos cuestionan su ausencia en las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay, el senador y candidato a la presidencia que sufrió un atentado el 7 de junio de este año y quien estuvo por dos meses y cuatro días luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Gustavo Petro afirma que él "no es igual" que el gobierno de Estados Unidos

“De Miami, donde solo han creado ideologías del odio que quieren imponernos, dice el subsecretario de Estado que va a venir esta noche. Yo podría impedirlo. Y lo he pensado porque me insultó. Pero no soy igual que ellos”, enunció el mandatario colombiano en la Escuela General Santander. Petro también aludió a comentarios en los que sintió que fue tildado de "presidente comunista".

Gustavo Petro respondió luego de que Landau expresara su preocupación por este magnicidio al hijo de Donald Trump. “Es muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato”, indicó en un diálogo con Donald Trump Jr. Además, resaltó con inquietud del hecho de que Miguel Uribe “estaba hablando contra el presidente de Colombia, el cual fue un miembro de la guerrilla comunista, y él fue atacado hace un par de meses y luego murió”.

Miguel Uribe Turbay será velado en el Capitolio, donde también se rindió homenaje a sus abuelos

Migue Uribe Turbay fue senador del partido de derecha, Centro Democrático y excandidato presidencial de Colombia. Falleció ayer a los 39 años, 64 días después de haber sufrido un atentado con arma de fuego en Bogotá. Es velado en el salón del Capitolio Nacional, espacio en donde también fueron homenajeados sus abuelos maternos en sus honras fúnebres. Sus restos permanecerán en dicho lugar hasta mañana y luego serán trasladados a la Catedral Primada de Colombia para las exequias.

Distintos alcaldes de Colombia declararon días de duelo por su fallecimiento. El alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán, decretó tres días de duelo. También lo hicieron Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Gustavo Petro, quien fue muy criticado por Uribe Turbay, aunque lamentó su muerte, no declaró días de duelo.