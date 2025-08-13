HOYSuscripcion LR Focus

Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
     
Sociedad

Abuelo madruga para acompañar a su nieto al examen de admisión UNI 2025-II: "Siempre apoyando"

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició el examen de admisión 2025-II, al que postulan más de 5.000 estudiantes, en una jornada marcada por largas colas y mucha expectativa.

Familiares de postulantes madrugan para apoyar en jornada de evaluación en la UNI
Familiares de postulantes madrugan para apoyar en jornada de evaluación en la UNI | Composición LR | Captura Exitosa

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició este miércoles 13 de agosto la primera jornada del examen de admisión ordinario 2025-II, al que postulan más de 5.000 estudiantes. Desde muy temprano, los aspirantes formaron largas colas para rendir una de las pruebas más exigentes del país; algunos incluso amanecieron en los alrededores para asegurar su ingreso. Entre ellos destacó la presencia de un abuelo que madrugó para acompañar a su nieto, aspirante que llega desde Carabayllo.

“Estoy muy emocionado, como todo abuelo. A esperar nomás porque ya depende de ellos. Siempre apoyando, que es lo más importante”, comentó el hombre, quien llegó junto a su nieto a las 5:30 a. m. El postulante, que se preparó durante seis meses para la carrera de ingeniería de sistemas, reconoció sentirse nervioso antes de ingresar al campus, aunque con la ilusión de alcanzar una vacante en la prestigiosa casa de estudios.

Familiares de postulantes madrugan para acompañarlos en examen de admisión UNI 2025

La cola para rendir el examen de aptitud académica y humanidades comenzó desde muy temprano, y los postulantes esperaban su ingreso desde las 7 a. m. Entre ellos estaba una madre que acompañaba a su hija; ambas llegaron desde Santa Eulalia, en Chosica, y se levantaron a las 3 de la mañana para llegar a tiempo. “Mucha ilusión de que mi hija pueda alcanzar el puntaje y seguir preparándose como siempre. Como padres nos queda apoyarla. Siempre orgullosa de mi hija por todos sus logros que ha obtenido hasta ahora”, comentó la mujer.

La postulante se ha preparado durante seis meses y se mostró contenta de poder postular a la carrera de Ingeniería de Sistemas, con la ilusión de culminar satisfactoriamente la prueba, que consta de 60 preguntas e incluye aptitud académica, Humanidades, Matemáticas, Física y Química. La fila continua hasta las 9 a. m., cuando empieza el examen de tres horas. Entre los documentos solicitados estaban el Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado y la ficha generada durante la inscripción; solo quienes cumplieran con estos requisitos pudieron acceder al aula asignada para rendir la evaluación.

¿Cómo y cuándo se publicarán los resultados del examen de admisión 2025-II de la UNI?

Los resultados de cada jornada del examen de admisión se publicarán al día siguiente de la finalización de la evaluación correspondiente. La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dará a conocer las listas oficiales de ingresantes y los puntajes obtenidos a través de su sitio web institucional. 

Para consultar los resultados, los postulantes deberán seguir un procedimiento específico: primero, acceder al portal oficial de admisión de la UNI; luego, seleccionar el enlace destinado al “Examen de admisión 2025-II”. A continuación, deberán elegir la carrera o área académica a la que se postularon, localizar su nombre o número de postulante en la lista oficial de ingresantes y, finalmente, revisar el puntaje final para confirmar si han obtenido una vacante.

