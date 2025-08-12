Resultados del Examen Psicométrico PNP 2025: lista de postulantes aptos en todo el Perú
Ya están disponibles los resultados del Examen Psicométrico del Proceso de Admisión Extraordinario 2025 a las EESTP PNP para hombres y mujeres a nivel nacional.
El Proceso de Admisión Extraordinario 2025 a las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP) de la Policía Nacional del Perú continúa avanzando. Este 12 de agosto se publicaron los resultados oficiales del Examen Psicométrico, evaluación clave que determina si un postulante es apto para continuar en la formación policial.
El Examen Psicométrico mide aptitudes, rasgos de personalidad y características psicológicas necesarias para el servicio policial. Es una prueba eliminatoria: si el resultado indica que el postulante no cumple con el perfil requerido, queda descalificado del proceso, incluso si aprobó otras evaluaciones.
Cómo acceder a los resultados del Examen Psicométrico PNP 2025
Los resultados pueden consultarse en la plataforma oficial del Gobierno del Perú. Allí se encuentra la lista de postulantes aptos, tanto hombres como mujeres, además de los resultados para postulantes de pueblos indígenas u originarios y la relación de eliminados por inasistencia.
Puedes encontrarlo ingresando a este link: Resultados Examen Psicométrico PNP 2025
Fechas del Proceso de Admisión Extraordinario 2025
El examen psicométrico se realizó el 6 de agosto. El cronograma oficial establece que el examen de aptitud académica y conocimientos fue el 11 de agosto, la prueba de control y confianza se desarrollará del 15 al 29 de agosto, la entrevista personal del 1 al 6 de septiembre y el examen toxicológico del 8 al 22 de septiembre.