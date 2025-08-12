HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Sociedad

Resultados del Examen Psicométrico PNP 2025: lista de postulantes aptos en todo el Perú

Ya están disponibles los resultados del Examen Psicométrico del Proceso de Admisión Extraordinario 2025 a las EESTP PNP para hombres y mujeres a nivel nacional.

Están listos los resultados de Examen Psicométrico del Proceso de Admisión Extraordinario 2025. Foto: Composición LR
Están listos los resultados de Examen Psicométrico del Proceso de Admisión Extraordinario 2025. Foto: Composición LR

El Proceso de Admisión Extraordinario 2025 a las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP) de la Policía Nacional del Perú continúa avanzando. Este 12 de agosto se publicaron los resultados oficiales del Examen Psicométrico, evaluación clave que determina si un postulante es apto para continuar en la formación policial.

El Examen Psicométrico mide aptitudes, rasgos de personalidad y características psicológicas necesarias para el servicio policial. Es una prueba eliminatoria: si el resultado indica que el postulante no cumple con el perfil requerido, queda descalificado del proceso, incluso si aprobó otras evaluaciones.

Los resultados están en la plataforma oficial del Gobierno del Perú. Foto: Archivo GLR<br><br>

Los resultados están en la plataforma oficial del Gobierno del Perú. Foto: Archivo GLR

Cómo acceder a los resultados del Examen Psicométrico PNP 2025

Los resultados pueden consultarse en la plataforma oficial del Gobierno del Perú. Allí se encuentra la lista de postulantes aptos, tanto hombres como mujeres, además de los resultados para postulantes de pueblos indígenas u originarios y la relación de eliminados por inasistencia.

Puedes encontrarlo ingresando a este link: Resultados Examen Psicométrico PNP 2025

PUEDES VER: Atacan con más de 10 balazos a chofer de minivan en paradero de colectivos en Manchay, Pachacámac

lr.pe

Fechas del Proceso de Admisión Extraordinario 2025

El examen psicométrico se realizó el 6 de agosto. El cronograma oficial establece que el examen de aptitud académica y conocimientos fue el 11 de agosto, la prueba de control y confianza se desarrollará del 15 al 29 de agosto, la entrevista personal del 1 al 6 de septiembre y el examen toxicológico del 8 al 22 de septiembre.

Notas relacionadas
Asesinan a puñaladas a ciudadano argentino al interior de su hogar en Magdalena del Mar

Asesinan a puñaladas a ciudadano argentino al interior de su hogar en Magdalena del Mar

LEER MÁS
Policía tiktoker y su hermano son acusados de presunto robo de más de S/4.500 durante falso operativo contra comerciante en Puno

Policía tiktoker y su hermano son acusados de presunto robo de más de S/4.500 durante falso operativo contra comerciante en Puno

LEER MÁS
Casi 1.000 policías detenidos en 2025: la violencia contra la mujer es el delito con mayor reincidencia

Casi 1.000 policías detenidos en 2025: la violencia contra la mujer es el delito con mayor reincidencia

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía tiktoker y su hermano son acusados de presunto robo de más de S/4.500 durante falso operativo contra comerciante en Puno

Policía tiktoker y su hermano son acusados de presunto robo de más de S/4.500 durante falso operativo contra comerciante en Puno

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Cercado de Lima: vendedor de laptops es brutalmente agredido con bates y cuchillo en galería de avenida Wilson

Cercado de Lima: vendedor de laptops es brutalmente agredido con bates y cuchillo en galería de avenida Wilson

LEER MÁS
¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

LEER MÁS
Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Sociedad

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Minedu anuncia exámenes de admisión 2025 - II en estos institutos públicos gratuitos en Lima: requisitos y fechas oficiales

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota