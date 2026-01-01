Cantante Dulce Elizabeth y otras ocho personas resultaron heridas tras aparatoso accidente en la vía a Puno-Mañazo

La artista fue trasladada al Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. Foto: Composición LR / Cortesía

Nueve personas resultaron heridas luego que la combi en la que se desplazaban de Puno hacia el distrito de Mañazo, se despistó al promediar las 09:30 a.m del 1 de enero de 2026.

La cantante Elizabeth Mollehuanca Cruz, conocida artísticamente como Dulce Elizabeth y Los Hechiceros del Sur, resultó gravemente herida con múltiples lesiones en el cuerpo. Ella ingresó al Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, con problemas para respirar y fatiga constante. Fue sometida a varios exámenes.

La artista contó a La República que, años atrás, su pareja, después de sufrir un accidente vehicular, sufrió varias lesiones y falleció días después. El accidente tuvo lugar en el sector de Chingarani.

Conductor iba a excesiva velocidad

Según los pasajeros, el conductor viajaba a excesiva velocidad y habría perdido el control de la unidad. El vehículo que transportaba doce pasajeros dio dos vueltas de campana. Los propios ocupantes se ayudaron entre ellos para poder salir del interior de la unidad y fueron exiliados por personal de salud de la zona. Todos fueron evacuados de emergencia al Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno.

La dirección del nosocomio informó que cinco personas fueron dadas de alta y cuatro quedaron en observaciones por sus fuertes lesiones, entre ellos la cantante y su hijo Edward Fernández Mollehuanca.