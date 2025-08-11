Atacan con más de 10 balazos a chofer de minivan en paradero de colectivos en Manchay, Pachacámac

Chofer de la unidad se ocultó tras su vehículo para sobrevivir a los más de 10 disparos contra su unidad. | Foto: composición LR/América Televisión

Chofer de la unidad se ocultó tras su vehículo para sobrevivir a los más de 10 disparos contra su unidad. | Foto: composición LR/América Televisión

Chofer sobrevivió al ataque. En el distrito de Pachacámac, el conductor de una miniván fue sorprendido a balazos por un sujeto mientras esperaba en un paradero de la avenida Cieneguilla, cerca de la curva de Manchay. El hecho, que ocurrió a plena luz del día, tuvo lugar en una zona rodeada de establecimientos y transeúntes, incluyendo niños.

Es preciso mencionar que durante el análisis de la escena, peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) encontraron ocho casquillos de bala en el lugar. Mientras que el vehículo del conductor mostraba cinco impactos de proyectil, distribuidos en un costado de la unidad y en el capó, lo que suman un total de 13 impactos de proyectil.

Pachacámac: PNP sospecha que ataque contra el chofer en Manchay está vinculado al cobro de cupos

Debido al modus operandi ejercido contra el chofer de la miniván, la PNP presume que el ataque estaría motivado por el presunto cobro de cupos en la zona, situación que el conductor desestimó en declaraciones a América Televisión: "Estaba trabajando tranquilo, (...) que yo sepa [con relación al pago de dinero a extorsionadores en el lugar] no hubo nada".

No obstante, vecinos de la zona indicaron ante el medio previamente señalado que la incidencia de ataques extorsivos en la curva de Manchay en Pachacámac es frecuente. "Varias veces ha habido muerto acá. Hace dos meses atrás también igual ha sido así (...) balacera".

