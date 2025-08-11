HOYSuscripcion LR Focus

Atacan con más de 10 balazos a chofer de minivan en paradero de colectivos en Manchay, Pachacámac

Vecinos revelaron que los ataques son frecuentes en la curva de Manchay, donde se han reportado incidentes previos. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el ataque.

Chofer de la unidad se ocultó tras su vehículo para sobrevivir a los más de 10 disparos contra su unidad.
Chofer de la unidad se ocultó tras su vehículo para sobrevivir a los más de 10 disparos contra su unidad.

Chofer sobrevivió al ataque. En el distrito de Pachacámac, el conductor de una miniván fue sorprendido a balazos por un sujeto mientras esperaba en un paradero de la avenida Cieneguilla, cerca de la curva de Manchay. El hecho, que ocurrió a plena luz del día, tuvo lugar en una zona rodeada de establecimientos y transeúntes, incluyendo niños.

Es preciso mencionar que durante el análisis de la escena, peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) encontraron ocho casquillos de bala en el lugar. Mientras que el vehículo del conductor mostraba cinco impactos de proyectil, distribuidos en un costado de la unidad y en el capó, lo que suman un total de 13 impactos de proyectil.

Pachacámac: PNP sospecha que ataque contra el chofer en Manchay está vinculado al cobro de cupos

Debido al modus operandi ejercido contra el chofer de la miniván, la PNP presume que el ataque estaría motivado por el presunto cobro de cupos en la zona, situación que el conductor desestimó en declaraciones a América Televisión: "Estaba trabajando tranquilo, (...) que yo sepa [con relación al pago de dinero a extorsionadores en el lugar] no hubo nada".

No obstante, vecinos de la zona indicaron ante el medio previamente señalado que la incidencia de ataques extorsivos en la curva de Manchay en Pachacámac es frecuente. "Varias veces ha habido muerto acá. Hace dos meses atrás también igual ha sido así (...) balacera".

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

