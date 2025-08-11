Asesinan a puñaladas a hombre al interior de su hogar en Magdalena del Mar

Un familiar de la víctima alertó a la PNP sobre el incidente registrado en Magdalena del Mar. | Foto: composición LR/Grecia Infante-URPI

En la noche del 11 de agosto, un crimen tuvo lugar en el distrito de Magdalena del Mar: un hombre fue apuñalado dentro de su departamento. De acuerdo con las autoridades, la víctima, Nicolás Gabriel Navarrete, de nacionalidad argentina, sufrió múltiples cortes en el cuerpo.

El presunto agresor, Isaac Illescas Arbañil, ha sido detenido en la comisaría del distrito. Información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha descartado cualquier parentesco entre ambos individuos, quienes se encontraban en el interior del inmueble en el momento del suceso.

Asesinato en Magdalena del Mar: familiar de la víctima alertó del incidente a la PNP

Al salir del departamento, un familiar alertó a los efectivos policiales de la zona del horrendo crimen. Cabe señalar que los agentes PNP se encuentran en el interior del inmueble llevando a cabo las diligencias respectivas del caso a fin de determinar el móvil de asesinato.

