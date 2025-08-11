HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Asesinan a puñaladas a hombre al interior de su hogar en Magdalena del Mar

El presunto agresor, Isaac Illescas Arbañil, ha sido detenido. Las autoridades confirmaron que no existe parentesco entre la víctima y el agresor, quienes estaban juntos al interior del hogar del occiso en Magdalena del Mar.

Un familiar de la víctima alertó a la PNP sobre el incidente registrado en Magdalena del Mar.
Un familiar de la víctima alertó a la PNP sobre el incidente registrado en Magdalena del Mar. | Foto: composición LR/Grecia Infante-URPI

En la noche del 11 de agosto, un crimen tuvo lugar en el distrito de Magdalena del Mar: un hombre fue apuñalado dentro de su departamento. De acuerdo con las autoridades, la víctima, Nicolás Gabriel Navarrete, de nacionalidad argentina, sufrió múltiples cortes en el cuerpo.

El presunto agresor, Isaac Illescas Arbañil, ha sido detenido en la comisaría del distrito. Información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha descartado cualquier parentesco entre ambos individuos, quienes se encontraban en el interior del inmueble en el momento del suceso.

PUEDES VER: Adulto mayor rocía lejía en rostro de joven tras encontrarlo hablando por teléfono cerca de su vivienda en Magdalena

lr.pe

Asesinato en Magdalena del Mar: familiar de la víctima alertó del incidente a la PNP

Al salir del departamento, un familiar alertó a los efectivos policiales de la zona del horrendo crimen. Cabe señalar que los agentes PNP se encuentran en el interior del inmueble llevando a cabo las diligencias respectivas del caso a fin de determinar el móvil de asesinato.

PUEDES VER: Violencia familiar: adulto mayor de 67 años es agarrado a golpes por su sobrino en Magdalena

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

