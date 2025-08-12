Piura Celebra 493 Años: conoce su historia, tradiciones y costumbres que forman su esencia

El aniversario de Piura es una de las fechas en las que la cultura sale a flote. | Foto: Composicion LR

Piura celebra 493 años de fundación española como San Miguel de Piura, la primera ciudad creada por los conquistadores en Sudamérica. En esta fecha especial, la región norteña reafirma su valor histórico y cultural con un programa de actividades que reúne festivales gastronómicos, ferias, danzas típicas y homenajes a sus personajes ilustres. Desde el 1 hasta el 17 de agosto, vecinos y visitantes participan de eventos que combinan tradición, música y devoción.

El día central, el 15 de agosto, se desarrollará una misa y tedeum en la Basílica Catedral, seguida de la sesión solemne y la apertura de la feria “Piura con Mucho Gusto”. La ciudad se llenará de color con el desfile cívico-militar, presentaciones artísticas y espectáculos musicales. Entre los atractivos más esperados destacan la feria “Gua Paisano”, que reúne lo mejor de la cocina piurana, y concursos que exhiben la riqueza folclórica de la región.

Tradición y legado cultural de Piura

La historia de Piura está marcada por culturas ancestrales como la Vicús y Tallán, reconocidas por su cerámica y metalurgia. También es cuna de figuras como el almirante Miguel Grau Seminario y el médico Cayetano Heredia. Las danzas tradicionales, como la marinera norteña y el tondero, se suman a expresiones únicas como “Las Hilanderas” y “Pacasito”, manifestaciones que fortalecen la identidad regional.

En 2023, Piura recibió el reconocimiento de “Capital de la Cumbia Peruana” por su aporte musical con agrupaciones como Armonía 10, Agua Marina y Corazón Serrano. Su gastronomía es otro emblema, con platos como el ceviche, seco de chabelo, malarrabia y natilla, elaborados con insumos locales como limón, algarrobo, cacao blanco y algodón pima, productos que también representan la riqueza agrícola de la zona.

Actividades y celebraciones por el 493.º aniversario

La agenda festiva incluye más de 40 eventos culturales, deportivos y turísticos. Entre ellos destacan el festival “Piura es de la Pitri Mitri”, el concurso de marinera y tondero “Tumi de Oro”, exhibiciones de caballos de paso, ferias artesanales y la elección de Miss y Señora Piura. Además, el 17 de agosto se estrenará un mural alusivo a la cumbia, homenajeando a las agrupaciones locales que han trascendido fronteras.