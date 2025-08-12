HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     
Sociedad

Piura Celebra 493 Años: conoce su historia, tradiciones y costumbres que forman su esencia

Piura conmemora su 493.º aniversario con más de 40 actividades que resaltan su cultura, gastronomía y legado histórico.

El aniversario de Piura es una de las fechas en las que la cultura sale a flote.
El aniversario de Piura es una de las fechas en las que la cultura sale a flote. | Foto: Composicion LR

Piura celebra 493 años de fundación española como San Miguel de Piura, la primera ciudad creada por los conquistadores en Sudamérica. En esta fecha especial, la región norteña reafirma su valor histórico y cultural con un programa de actividades que reúne festivales gastronómicos, ferias, danzas típicas y homenajes a sus personajes ilustres. Desde el 1 hasta el 17 de agosto, vecinos y visitantes participan de eventos que combinan tradición, música y devoción.

El día central, el 15 de agosto, se desarrollará una misa y tedeum en la Basílica Catedral, seguida de la sesión solemne y la apertura de la feria “Piura con Mucho Gusto”. La ciudad se llenará de color con el desfile cívico-militar, presentaciones artísticas y espectáculos musicales. Entre los atractivos más esperados destacan la feria “Gua Paisano”, que reúne lo mejor de la cocina piurana, y concursos que exhiben la riqueza folclórica de la región.

PUEDES VER: Ni Lima ni Piura: esta ciudad del Perú figura entre las 10 mejores a convertirse en el próximo gran destino culinario

lr.pe

Tradición y legado cultural de Piura

La historia de Piura está marcada por culturas ancestrales como la Vicús y Tallán, reconocidas por su cerámica y metalurgia. También es cuna de figuras como el almirante Miguel Grau Seminario y el médico Cayetano Heredia. Las danzas tradicionales, como la marinera norteña y el tondero, se suman a expresiones únicas como “Las Hilanderas” y “Pacasito”, manifestaciones que fortalecen la identidad regional.

En 2023, Piura recibió el reconocimiento de “Capital de la Cumbia Peruana” por su aporte musical con agrupaciones como Armonía 10, Agua Marina y Corazón Serrano. Su gastronomía es otro emblema, con platos como el ceviche, seco de chabelo, malarrabia y natilla, elaborados con insumos locales como limón, algarrobo, cacao blanco y algodón pima, productos que también representan la riqueza agrícola de la zona.

PUEDES VER: La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

lr.pe

Actividades y celebraciones por el 493.º aniversario

La agenda festiva incluye más de 40 eventos culturales, deportivos y turísticos. Entre ellos destacan el festival “Piura es de la Pitri Mitri”, el concurso de marinera y tondero “Tumi de Oro”, exhibiciones de caballos de paso, ferias artesanales y la elección de Miss y Señora Piura. Además, el 17 de agosto se estrenará un mural alusivo a la cumbia, homenajeando a las agrupaciones locales que han trascendido fronteras.

Notas relacionadas
Se registró la caída de un ascensor con dos personas adentro en la torre de control del nuevo Jorge Chávez

Se registró la caída de un ascensor con dos personas adentro en la torre de control del nuevo Jorge Chávez

LEER MÁS
Familiares del chofer del 'Anconero' lo defienden tras accidente con Metropolitano: "Tenía sus papeles en regla"

Familiares del chofer del 'Anconero' lo defienden tras accidente con Metropolitano: "Tenía sus papeles en regla"

LEER MÁS
Hija de chofer del Metropolitano denuncia que SOAT no estaba activado: "Hay un monto que pagar"

Hija de chofer del Metropolitano denuncia que SOAT no estaba activado: "Hay un monto que pagar"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Áncash: temblor de magnitud 5,5 se sintió hoy en Chimbote, según IGP

Áncash: temblor de magnitud 5,5 se sintió hoy en Chimbote, según IGP

LEER MÁS
Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 12 de agosto, según IGP?

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 12 de agosto, según IGP?

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Sociedad

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Minedu anuncia exámenes de admisión 2025 - II en estos institutos públicos gratuitos en Lima: requisitos y fechas oficiales

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota