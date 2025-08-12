HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Qué eventos artísticos y culturales tendrá Piura por sus 493 años?

Piura celebra su aniversario con más de 40 actividades culturales, artísticas, gastronómicas y protocolares.

Las actividades de Piura se vienen realizando con entusiasmo entre los locales.
Las actividades de Piura se vienen realizando con entusiasmo entre los locales. | Foto: Composicion LR

La ciudad de Piura conmemora este mes su 493 aniversario de fundación española con un extenso programa que abarca desde actividades gastronómicas y artísticas hasta ceremonias oficiales. La Municipalidad Provincial ha preparado más de 40 eventos que se desarrollarán durante agosto, enmarcados en la historia, identidad y tradición de la primera ciudad española fundada en el Perú, el 15 de agosto de 1532.

La programación contempla festivales de música, concursos de danzas, ferias de emprendimiento, exposiciones culturales y espectáculos al aire libre. También se incluyen desfiles cívicos, homenajes a personajes ilustres, entrega de títulos de propiedad y actividades deportivas. El día central será el 15 de agosto, con misa, sesión solemne, serenatas y un tributo sinfónico a grandes íconos de la música latina.

PUEDES VER: Piura: turistas realizan pintas y atentan contra estructura de Complejo Arqueológico de Aypate

lr.pe

Gastronomía, música y tradición en la celebración piurana

El programa inició con el Festival del Seco de Chavelo en el parque Miguel Cortés, seguido del certamen de belleza Miss y Señora Piura 2025. Entre los eventos más esperados está la gran serenata del 14 de agosto en la avenida Grau, donde se presentarán artistas como los Hermanos Yaipén, Deyvis Orosco, El Gato y su Pandilla, Los Hermanos Chapoñay y el Ballet Señor Perú. La gastronomía tendrá un papel clave con ferias como Piura es de la Pitri Mitri y Piura con Mucho Gusto, que ofrecerán lo mejor de la cocina local hasta el 17 de agosto.

El 15 de agosto, tras el tedeum en la Basílica Catedral y la sesión solemne en el Salón Miguel Grau, la ciudad vivirá una jornada festiva con presentaciones artísticas en el parque Néstor Martos y un espectáculo musical en el parque Miguel Cortés. Estas actividades buscan promover el turismo y reforzar el sentido de identidad regional.

PUEDES VER: Piura Celebra 493 Años: conoce su historia, tradiciones y costumbres que forman su esencia

lr.pe

Principales eventos del aniversario de Piura

  • Festival del Seco de Chavelo.
  • Miss y Señora Piura 2025.
  • Serenata del 14 de agosto con artistas nacionales.
  • Feria gastronómica Piura es de la Pitri Mitri.
  • Feria Piura con Mucho Gusto.
  • Concurso Nacional de Danzas “El Tumi de Oro”.
  • Concurso Regional del Caballo Peruano de Paso.
  • Feria de emprendimiento Piura crea y emprende.
  • Bicicleteada “Ruedas Verdes” y shows deportivos.
  • Tributo sinfónico a Juan Gabriel y José José.
