Sociedad

Días soleados vuelven a Lima en los próximos días: en estos distritos aumentará la sensación térmica, según Senamhi

De acuerdo con Jhon Cisneros, experto del Senamhi, las temperaturas en el norte y este de Lima alcanzarán hasta los 22 °C, mientras que en el sur, hasta los 20 °C.

Revisa los distritos que verán el brillo solar durante los siguientes días. Foto: Ariana Espinoza/LR/Andina
Revisa los distritos que verán el brillo solar durante los siguientes días. Foto: Ariana Espinoza/LR/Andina

Sol durante el invierno en la capital de Perú. El invierno toma protagonismo en Lima tras la llegada de agosto, catalogado como el mes más frío del año para el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). De acuerdo con el ingeniero Jhon Cisneros, especialista en meteorología del Senamhi, es usual ver cielos cubiertos, presencia de humedad y sensación de frío durante la noche, madrugada y primeras horas del día.

"Hay que recordar principalmente que nos encontramos en la temporada de invierno y es normal que presentemos también esas temperaturas un poco más bajas en Lima, específicamente hacia la parte del sector este y norte", declaró a La República.

No obstante, pese a la presencia de bajas temperaturas, el experto indicó que algunos distritos cercanos al mar serán testigos de brillo solar: "Estos días, incluso desde el día de hoy, esperamos presencia de brillo solar. (…) el martes y miércoles con mayor probabilidad". Esto, influiría en la sensación térmica percibida por miles de limeños en la capital. A continuación, se detallarán cuáles serán dichos sectores.

¿En qué distritos limeños habrá brillo solar, según Senamhi?

Cisneros anunció que los vientos del norte estarán debilitados y traerán consigo condiciones más cálidas, que ayudarán a la disipación de la nubosidad baja hacia horas del mediodía. "Las condiciones de los vientos del sur, asociados al Anticiclón del Pacífico Sur, van a estar debilitados. Es por ello que también van a permitir ingresos de vientos del norte a niveles bajos de la atmósfera", explicó. Estos serán los distritos de Lima que tendrán brillo solar:

Distritos del norte y este de Lima

Temperaturas oscilarán entre los 21 y 22 °C.

  • Puente Piedra
  • Carabayllo
  • La Molina
  • Ate
  • Santa Anita

Distritos del sur de Lima

Temperaturas oscilarán entre los 18 y 20 °C.

  • Chorrillos
  • Villa El Salvador
  • Lurín
  • San Juan de Miraflores

Senamhi advierte frío y alta humedad pese a brillo solar

El ingeniero también informó que esta semana todavía habrá presencia de cielos cubiertos durante los amaneceres y alta humedad: "Estos vientos del sur no se van a intensificar, pero sí va a haber algunos incrementos. "[Los vientos del sur] ayudan a la continuidad de esta cobertura nubosa, especialmente los distritos cercanos al mar", acotó.

Además de ello, advirtió que el sector sur podrían presentarse algunas lloviznas muy ligeras durante los próximos días, por lo que instó a la población a tomar medidas preventivas. "Recomendamos que no se desabriguen demasiado. Normalmente, la gente se descuida demasiado por el brillo solar, pero en horas de la tarde vamos a volver a tener condiciones de frío, (...) ráfagas de viento", dijo.

