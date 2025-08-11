HOYSuscripcion LR Focus

Notas de Prensa

ODANC Lambayeque celebra dos años de trabajo con enfoque preventivo y orientado a la mejora continua

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control reafirma su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento del servicio judicial.

Los participantes abordaron la importancia del trabajo colaborativo. Fuente: Difusión.
Los participantes abordaron la importancia del trabajo colaborativo. Fuente: Difusión.

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) Lambayeque conmemoró su segundo aniversario de implementación con la mesa de trabajo “Avances y propuestas de mejora en el control disciplinario”, un espacio de análisis y propuestas en el que participaron magistrados y servidores de la institución.

La mesa de honor estuvo conformada por la Mg. Ana Elizabeth Salés Del Castillo, jefa de la ODANC Lambayeque; el Dr. Edwin Figueroa Gutarra, responsable de la Unidad de Procedimiento Administrativo Disciplinario; y la Dra. Marisol Vásquez Ruiz, responsable de Calificación e Investigación Preliminar y de la Unidad de Prevención, Supervisión e Inspección.

En su intervención inaugural, la Mg. Ana Elizabeth Salés Del Castillo presentó un balance de los avances alcanzados en estos dos años de funcionamiento y anunció los próximos pasos que se pondrán en marcha en beneficio de los usuarios jurisdiccionales. Destacó que la labor de la oficina se centra principalmente en la prevención y supervisión, antes que en la función sancionadora, con el propósito de promover buenas prácticas y reforzar la confianza en el sistema de control disciplinario.

Por su parte, la Dra. Marisol Vásquez Ruiz reafirmó el compromiso del equipo de la ODANC Lambayeque de continuar trabajando con integridad, responsabilidad y cercanía a la ciudadanía, implementando acciones que garanticen un control disciplinario eficiente y orientado a la mejora continua.

Durante la mesa de trabajo, los integrantes de las distintas unidades presentaron sus avances, identificaron problemas y propusieron soluciones viables y medibles, reforzando la importancia del trabajo colaborativo para optimizar los procesos de control. Entre los acuerdos más resaltantes alcanzados se decidió fortalecer la función preventiva del órgano de control, priorizando acciones de supervisión y acompañamiento antes que medidas sancionadoras; desarrollar los procedimientos disciplinarios con estricto respeto a los principios de tipicidad y legalidad para evitar nulidades durante su tramitación; y dotar de mayor celeridad a la tramitación de los casos, evitando demoras que resulten incompatibles con la naturaleza de los mismos, especialmente cuando se sanciona a otros por retardo.

Con esta actividad, la ODANC Lambayeque ratifica su vocación de servicio y su compromiso de consolidar un sistema de control moderno, transparente y preventivo, que contribuya al fortalecimiento de la administración de justicia.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

