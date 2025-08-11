Joven censista reportada como desaparecida fue localizada en Trujillo según el COER
Ayadaluz Mayte Sánchez Méndez, desaparecida en el distrito de Mollepata durante el Censo 2025 apareció en la ciudad de Trujillo y se encontraría junto a su familia de acuerdo a primeros reportes.
- Desaparece censista en La Libertad: búsqueda masiva con drones moviliza a autoridades y más de 100 vecinos en la región
- Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025
Tras días de intensa búsqueda, el COER de La Libertad informó que la censista Ayadaluz Mayte Sánchez Méndez, fue localizada en la ciudad de Trujillo, de acuerdo a información proporcionada por la Comisaría de Angasmarca. La entidad así lo hizo saber a través de su cuenta oficial de Facebook.
La joven de 31 años se encontraría en compañía de sus familiares, según una actualización de su hermana Lucero, y su estado de salud sería estable. El registro de su desaparición se dio el pasado 7 de agosto.
COER-La Libertad informa a través de su cuenta oficial de Facebook.