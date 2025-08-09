Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, este 10 de agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. (Ensa) informó sobre nuevos cortes programados de energía eléctrica en diversas zonas de Chiclayo y otros distritos de la región Lambayeque, como parte de sus actividades de mantenimiento y fortalecimiento de las redes eléctricas. Estas interrupciones, que afectarán a varias subestaciones, se extenderán por varias horas, según precisó la empresa.

Ensa recomendó a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se publicarán los detalles actualizados sobre los horarios y las áreas afectadas. Además, exhortó a la población a tomar las precauciones necesarias durante la ejecución de los trabajos para minimizar posibles inconvenientes.

Corte de luz en Lambayeque: estos son los horarios y distritos afectados

Corte de luz 10 de agosto

Distrito: José Leonardo Ortiz

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-233

Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-233 Zonas afectadas: Urbanizaciones: Latina, El Obelisco, Alborada, San Eugenio, Progresiva San José, Félix M. Díaz Muñoz, Santa Martha, Progresiva el Arrozal, Campo Verde, Municipal José Leonardo Ortiz, Santa Margarita, San José

Centros Poblados: Urrunaga, Primero de Mayo (II, III sector), Víctor Raúl Haya de la Torre, Jorge Chávez, Encarnación, Carlos Stein Chávez, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan de Dios, Indoamérica UPIS: Villa el Sol, Miraflores, Ramiro Prialé, San Miguel Barrio: Culpón Asentamientos Humanos: C. Parraguez, 5 de Julio, Villa el Triunfo, Maximiliano Díaz Muñoz, Italia, Nuevo Culpón Lotización: Santa Beatriz Caserío: San Nicolás

Distrito: José Leonardo Ortiz

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-233

Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-233 Zonas afectadas: Urbanizaciones: Latina, El Obelisco, Alborada, San Eugenio, Progresiva San José, Félix M. Díaz Muñoz, Santa Martha, Progresiva el Arrozal, Campo Verde, Municipal José Leonardo Ortiz, Santa Margarita, San José

Centros Poblados: Urrunaga, Primero de Mayo (II y III sector), Víctor Raúl Haya de la Torre, Jorge Chávez, Encarnación, Carlos Stein Chávez, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan de Dios, Indoamérica

UPIS: Villa el Sol, Miraflores, Ramiro Prialé, San Miguel

Barrio: Culpón

Asentamientos Humanos: C. Parraguez, 5 de Julio, Villa el Triunfo, Maximiliano Díaz Muñoz, Italia, Nuevo Culpón

Lotización: Santa Beatriz

Caserío: San Nicolás

Distrito: José Leonardo Ortiz

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-233

Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-233 Zonas afectadas: Urbanizaciones: Latina, El Obelisco, Alborada, San Eugenio, Progresiva San José, Félix M. Díaz Muñoz, Santa Martha, Progresiva el Arrozal, Campo Verde, Municipal José Leonardo Ortiz, Santa Margarita, San José

Centros Poblados: Urrunaga, Primero de Mayo (II y III sector), Víctor Raúl Haya de la Torre, Jorge Chávez, Encarnación, Carlos Stein Chávez, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan de Dios, Indoamérica

UPIS: Villa el Sol, Miraflores, Ramiro Prialé, San Miguel

Barrio: Culpón

Asentamientos Humanos: C. Parraguez, 5 de Julio, Villa el Triunfo, Maximiliano Díaz Muñoz, Italia, Nuevo Culpón

Lotización: Santa Beatriz

Caserío: San Nicolás

Distrito: Chiclayo, centro de Chiclayo

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-237

Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-237 Zonas afectadas: Urbanización Santa Victoria: Los Limoneros Cdra. 0, La Florida Cdra. 0, Los Choloques Cdra. 0, Los Tumbos Cdra. 0, Los Faiques Cdra. 0, Los Algarrobos Cdra. 0, Los Zapotes Cdra. 0, Los Manzano Cdra. 0, Los Naranjos Cdra. 0, Los Heliotropos Cdra. 0, Las Jacarandás Cdra. 0, La Libertad Cdra. 0, Los Dulantos Cdra. 0, Los Guabos Cdra. 0, Los Pinos Cdra. 0, Av. Santa Victoria Cdra. 0, Av. Andrés Avelino Cáceres, Los Pinos Cdra. 0 Urbanización Federico Villareal: Trompeteros Cdra. 0, Llaucano Cdra. 0, Capirona Cdra. 0, Tinajones Cdra. 0, Chotuna Cdra. 0, Los Tumbos Cdra. 0, Racarrumi Cdra. 0, Las Compuertas Cdra. 0, Pavayacu Cdra. 0, Collantes Cdra. 0, Río Chancay Cdra. 0, Río Chotano Cdra. 0, José Huamán Cdra. 0, Rodríguez Trigoso Cdra. 0, Manuel Arizola Cdra. 0, Manuel Gutiérrez Cdra. 0, Los Jazmines Cdra. 0, Edgar Zúñiga Cdra. 0, Valderrama Cdra. 0, Treinta de agosto Cdra. 0, Eloy Reátegui Cdra. 0, Alfonso Soto Martínez Cdra. 0, Scobedo Garro, Av. La Libertad Cdra. 0, Los Olivos Cdra. 0, Los Cactus Cdra. 0

San Martín: Av. Sáenz Peña

Urbanización Arturo Cabrejos Falla: Mz. A

Las Casuarinas: Bloques A, B, C1, C2, D

Urbanización San Eduardo: 07 de enero sur, La Unión, La Plata, Las Malvinas, Los Tumbos, La Concordia, La Florida

Pasaje Muro y Diego Ferré: Miguel de Cervantes Cdra. 0, Víctor Raúl Haya De La Torre, José Baquíjano, Juan Tomis Stack, 27 de febrero, California, El Pescador, Brisa del Mar

Pasaje Zamora: 07 de enero, Nazareth, Garcilazo De La Vega, Sialer, San Pablo

Distrito: José Leonardo Ortiz

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-238

Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-238 Zonas afectadas: Urb. Latina: calle Próceres cdra.0, Los Quipus cdra.0, José Balta cdra.2, Conquista cdra.0,1,2,3,4,5, Próceres cdra.0, Los Curacas cdra.0, Urb. Bolognesi (Ca. Simón Bolívar cdra.0), CPM Urrunaga: Ca. México cdra.1, Huáscar cdra.0,1, Panamá, Argentina cdra.1, Venezuela cdra.1, España cdra.0,1, Atahualpa cdra.0,1, Nicolás de Ayllón cdra.0,1, América cdra.0,1, CPM Garcés: Ca. Ricardo Palma cdra.0, San Antonio cdra.0, España cdra.0, Nicolás de Ayllón cdra.0, Miraflores cdra.0, Atahualpa cdra.0, Húsares de Junín cdra.0, Huáscar cdra.0,9, Incanato cdra.0, Ayacucho cdra.0,2, Av. Balta cdra.2, CPM Barsallo, CPM San Carlos, CPM Luján I Etapa, CPM Encarnación, CPM Víctor Raúl Haya de la Torre, CPM Víctor Raúl Haya de la Torre, CPM Primero de Mayo, Av. Augusto B. Leguía, Ca. España, Constitución cdra.0, Nicolás Ayllón cdra.0, Tahuantinsuyo cdra.0, Atahualpa cdra.0, Democracia cdra.0, Av. El Dorado cdra.0, Coloniaje cdra.0, CPM San Carlos, Av. Balta cdra.1, Cahuide cdra.0, Av. Nicolás de Piérola cdra.0, Ca. Próceres cdra.0, Av. Bolívar cdra.6, Calle Ancha Filas B, A, C, Ca. San Antonio, Ca. Ecuador, Paraguay

Distrito: José Leonardo Ortiz

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-244

Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-244 Zonas afectadas:

Pueblos Jóvenes: San Antonio, Juan Pablo Peregrino, El Obrero, San Borja, Señor de la Misericordia, José Gálvez, Puente Blanco, Jorge Chávez

Centros Poblados Menores: Enrique López Albújar, Corazón de Jesús, San Guillermo, La Explanada, Casa Blanca, Fanny Abanto Calle, Ampliación Fanny Abanto Calle

UPIS: César Vallejos, Santa Lucía, Santa Elena

Quintas: Uchofen

Urbanizaciones: El Molinito, Santo Toribio, Vista Alegre Etapas 1 a 25 (excepto 17 y 19 a 21), Casa Blanca II Etapa, Casa Blanca – Centenario, Progresiva Las Palmas, Nuevo Mundo

Asentamientos Humanos: Saúl Cantoral, Nuevo Horizonte, Javier Castro, 4 de Julio, El Nazareno, Bendición de Dios, Viña del Mar

Pueblo: Capote

Sector: La Cofradía de Samán

Lotización: Carpio

Distrito: Chiclayo

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-245

Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-245 Zonas afectadas: Calles José Balta Cdra. 13-16, Arica Cdra. 6-11, Siete de Enero Cdra. 14-15, Amazonas Cdra. 1-2, Leticia Cdra. 13, José Pardo Cdra. 1, Juan Cuglievan Cdra. 13-14, Alfonso Ugarte Cdra. 14, Luis Gonzales Cdra. 7-9 y 14, Héroes Civiles Cdra. 1, Manuel Pardo Cdra. 2-3, Pedro Ruiz Cdra. 3, San José Cdra. 1-6, Elías Aguirre Cdra. 1-2, Vicente de la Vega Cdra. 1-4, Angamos Cdra. 1-2, San Martín Cdra. 1-2, Urb. El Porvenir (Pedro Ruiz Cdra. 1-5, Angamos Cdra. 2-9, San Martín Cdra. 1-3 y 5-8, Simón Bolívar Cdra. 3-5 y 7-8, Arica Cdra. 2-6, Nueve de Octubre Cdra. 3-4, Progreso Cdra. 3, Balarezo Cdra. 3, 5 y 7, Vicente de la Vega Cdra. 1-4, Leoncio Prado Cdra. 1-4, Lora y Cordero Cdra. 1-4, La Torre Cdra. 1, Diego Ferré Cdra. 1-4, México Cdra. 1-2, Melitón Carbajal Cdra. 1-3, Antonio Raymondi Cdra. 1-5, Túpac Amaru Cdra. 2, Unión Cdra. 3, Santa Rosa Cdra. 2, Morro Solar Cdra. 2), Mercado Modelo: Sector Embutidos, Verduras, Cascarones, Plataforma.

Distrito: Chiclayo, La Victoria

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-246

Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-246 Zonas afectadas: Centro de Chiclayo: Calles Francisco Cabrera Cdra. 15; Urbanización Los Precursores carretera Pomalca, San Bartolo, Los Cedros, El Jockey, Condominio del Jockey Club, Los Cipreses de la Victoria, Puertas del Sol, Valle Hermoso, Valle Hermoso II Etapa, Las Villas de Chosica, Los Jardines de Chosica, Los Álamos; Urb Campodónico: Av. José Quiñones Cdra. 4-5-8-9, Miguel Grau Cdra. 5-9, Francisco Orellana Cdra. 2-3, Tarapacá Cdra. 2-8, Jorge Chávez Cdra. 7-10-12, Francisco Pizarro Cdra. 1, Arica Cdra. 18-19, Pedro Ruiz Cdra. 16-17, Leoncio Prado Cdra. 14-16; Urb San Martin: Av. Luis Quiñones Cdra. 7-10, Miguel Grau Cdra. 9-10, Carlos de los Héroes Cdra. 1, Francisco Orellana Cdra. 2, Arica Cdra. 17, Amazonas Cdra. 6, José Rodríguez Cdra. 1-2; Urb Federico Villareal: Las Piletas Cdra. 3; Pueblo Joven: Chosica del Norte, La Victoria III; PJ José Balta: Calles Nicolás de Piérola Cdra. 6-8; PJ San Antonio: Calle José R. Tejada Cdra. 4-6, Huayna Cápac Cdra. 1-2, Independencia Cdra. 1-3, San Cristóbal Cdra. 1, Pedro Ruiz Cdra. 18-19, San Antonio Cdra. 1, San Luis Cdra. 2-3, Espinar Cdra. 1-3, San Carlos Cdra. 1, Ortiz Vélez Cdra. 1; PJ Suazo: Calles José R. Tejada Cdra. 1-3, Leoncio Prado Cdra. 17-18, Pedro Garezón Cdra. 1-3, Jorge Chávez Cdra. 3-5, Francisco Quiroz Vega Cdra. 2-3, Vicente La Vega Cdra. 16-17, Juan Francisco Ugaz Cdra. 2; PJ Muro y Diego Ferré: Calles Víctor Raúl Haya de la Torre Cdra. 5-7, Andrés Avelino Cáceres Cdra. 7-8, Naylamp Cdra. 1, Paula Vigil Cdra. 1-2; PJ La Victoria: Calles Antenor Orrego Cdra. 1-17, 19-20; Huayna Cápac Cdra. 9-11, 16-20; Pachacútec Cdra. 9-10, 16-19; La Unión Cdra. 1-6; Fraternidad Cdra. 1-6; Los Amautas Cdra. 1-5; Paul Harris Cdra. 6-19; Manuel Seoane Cdra. 1-21; Víctor Raúl Haya La Torre Cdra. 8-28; Las Ñustas Cdra. 1-5; Los Quipus Cdra. 1-3; Los Andes Cdra. 1-3; Nuevo Mundo Cdra. 1-3; Puerto Palos Cdra. 1-4; Chinchaysuyo Cdra. 1-3; Ollantay Cdra. 1-2; Santa María Cdra. 1; Santa Martha Cdra. 1; Carabelas Cdra. 1-2; La Pinta Cdra. 1-2; La Niña Cdra. 1; Toparpa Cdra. 1-3; Doce de Octubre Cdra. 1-2; Rodrigo de Triana Cdra. 1-3; Ama Quella Cdra. 1-3; Los Tambos Cdra. 1-3; Inti Raymi Cdra. 3; Gran Chimú Cdra. 2-5; Machu Pichu Cdra. 2, 5; Pachacamac Cdra. 2-5; Los Mochicas Cdra. 1-3; Mama Pacha Cda. 1; Mascaypacha Cdra. 1; Sacsahuamán Cdra. 5; AAHH Los Jardines de Chosica, San Juan de Dios, Villa El Progreso; Centros Poblados San Luis, Chacupe Alto, Las Vegas, California, Samán, Ramiro Prialé II, San Juan, San Francisco de Asís, Villa El Progreso, Miraflores, La Unión, Sector 7 de junio, El Bosque, El Bosque I Etapa; Fundos San Luis, El Destino, San Félix; Upis San Juan, Los Precursores; Caserío El Palmo.

Distrito: Chiclayo

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-247

Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-247 Zonas afectadas: Calles Francisco Cabrera Cdra. 14; Mariscal Nieto Cdra. 3-5; Mariscal Sucre Cdra. 2-3; Tarata Cdra. 5; Bolognesi Cdra. 10-11; Faustino Sarmiento Cdra. 1; Ica Cdra. 1; Garcilazo de la Vega Cdra. 9; Urbanización Campodónico; Pueblos Jóvenes Suazo, Zamora, Diego Ferré, Mesones Muro, Andrés Lastre, Ciro Alegría, Cap. Ejerc. Per. Luis Alberto García

Distrito: José L. Ortiz

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-248

Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-248 Zonas afectadas: Pueblos Jóvenes José Balta, Micaela Bastidas, Francisco Cabrera, José Santos Chocano, María Parado de Bellido, Pueblos Jóvenes Micaela Bastidas, Pueblos Jóvenes Francisco Cabrera; Asentamientos Humanos Medio Mundo, Milagro de Dios, Villa los Ángeles, Los Claveles; Centros Poblados Menores Las Mercedes, Carlos Castañeda, Villa Hermosa (I a VI, Sector), Urrunaga (IV y V sector); Habilitación Urbana La Estancia del Valle (I a V Etapa), La Estancia de Chiclayo (III, VI, VII, VIII Etapa); Urbanización Latina; UPIS Atusparias; María Parado de Bellido

Distrito: Chiclayo

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-250

Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-250 Zonas afectadas: Calles San José Cdra. 4-7, Alfredo Lapoint Cdra. 2-6 y 8, Ubicentro Cdra. 0, Elías Aguirre Cdra. 2-8, José Balta Cdra. 2-6, Cristóbal Colón Cdra. 5-6, Juan Cuglievan Cdra. 2-7, 10-12, Pedro Ruiz Cdra. 6-7, Manuel María Izaga Cdra. 2-8, Torres Paz Cdra. 2-7, Daniel Alcides Carrión Cdra. 1, Alfonso Ugarte Cdra. 5-7, Francisco Cabrera Cdra. 3-5, Tacna Cdra. 2-6, Francisco Bolognesi Cdra. 4-6

Distrito: Chiclayo

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-251

Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión Alimentador C-251 Zonas afectadas: Calles Lapoint Cdra. 8-12, Leoncio Prado Cdra. 4, 7-8, Pedro Ruiz Cdra. 6-10, Alfonso Ugarte Cdra. 8-13, Luis Gonzales Cdra. 10-14, Lora y Cordero Cdra. 5-9, Héroes Civiles Cdra. 1, Elías Aguirre Cdra. 6, San José Cdra. 5-6, PJ Artemia Woyke Cdra. 1, Juan Cuglievan Cdra. 8-10, Vicente de la Vega Cdra. 5-10, José Balta Cdra. 8-13, Siete de Enero Cdra. 8-9, 13, Teniente Pinglo Cdra. 1, Ocho de Octubre Cdra. 1, Leticia Cdra. 2, Urb. El Porvenir Cdra. 5, Diego Ferré Cdra. 5, Simón Bolívar Cdra. 6

Distrito: Pomalca

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión SET Pomalca – (Transformador Ensa) Alimentador POM-201

Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión SET Pomalca – (Transformador Ensa) Alimentador POM-201 Zonas afectadas: Centro Poblado: Nuevo Horizonte, Invernillo, Boró, San Borja, Colón, Las Palmeras, Collud, El Combo; Sector Rural: Torres Belón, San Antonio, 20 de Enero, Nuevo San Juan, Las Villas de Pomalca, El Lino, Los Ceibos, San Isidro, Cruce el Milagro, El Milagro, La Calerita, Casa de Madera, Villa Don José, Combo Viejo; Habilitación Urbana Sol de Pomalca, San Juan, Miraflores, Casa Huerta

Distrito: Ferreñafe, Picsi, Pueblo Nuevo, Manuel Mesones Muro

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión SET Pomalca – (Transformador Ensa) Alimentador POM-202

Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión SET Pomalca – (Transformador Ensa) Alimentador POM-202 Zonas afectadas: Pueblo Joven San Martín de Porres, Víctor Raúl Haya de la Torre, Nazareth, Las Mercedes, San Juan, San Juan Bosco, Señor de La Justicia, Santa Valentina, Los Ángeles, Santa Lucía, Túpac Amaru, San Jorge, El Algodonal, Augusto B. Leguía, Señor de los Milagros, El Pueblo, Gonzales Prada, Manuel Alcántara, Ernesto Vilchez Alarcón, Santa Isabel, Alto Perú, Ernesto Vilchez Alcántara, Héctor Aurich Soto, Sagrado Corazón de Jesús, Fala, Fala I Etapa, Fala II Etapa, Monte Alegre, El Algodonal; Upis: San Judas Tadeo, Enrique Añi Gástelo, Los Pinos; Asentamiento Humano: Santa Felícita; Caseríos: El Barranco, Checlefe, Las Lomas, Macalopu, Manrique, San Roque, La Capilla, La Yovera, La Juanita, Mamape, La Esperanza, La Esperanza II Etapa, La Pared, Fala Falita, Horcón I, Horcón II, Faicalito, Horcón; Centro Poblado: Ramiro Prialé, Indoamérica, San Miguel; Sector Rural: El Milagro, Huanabal, Guayaquil, El Médano, Triunfo I, El Triunfo II, Keiko Sofía, Nerio, Paltar, LuzFaque, El Alto, La Otra Banda, Cuatro de Mayo, Campo la Cría, La Otra Banda Margen Derecho, El Choloque, San José; Habilitación Urbana: Los Portales, El Algodonal, Fuentes Linares, Las Flores

Distrito: Tumán

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión SET Tumán – (Transformador Ensa) Alimentador TUM-201

Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión SET Tumán – (Transformador Ensa) Alimentador TUM-201 Zonas afectadas: Sector Casuarinas I, Unidad de Solteros, Casuarinas II, Los Pinos, Colca, Ranchería Antigua, Barrio Antiguo, Bueaño, Chalets, José Carlos Mariátegui, Juan Velasco Alvarado, Cruz del Calvario, Nuevo Mundo, El Vivero II, Chacra de Jubilados, Acapulco, El Naranjo I, El Naranjo II, Santa Rosa, Huaca de los Chinos, Jarrín, Jarrín II Etapa, Aviación Nueva, Aviación Antigua II Etapa, Aviación Antigua, Aviación Antigua I Etapa, Aviación Antigua III Etapa, Aliaga, Tinajones, Pampa la Victoria, Vichayal, Los Cajusoles, Pampa El Toro, Miraflores, Los Algarrobos, El Triunfo, Campo Garboza, El Camal; Centro Poblado: Luya

Distrito: Pátapo, Pucalá, Pósope

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión SET Tumán – (Transformador Ensa) Alimentador TUM-202

Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión SET Tumán – (Transformador Ensa) Alimentador TUM-202 Zonas afectadas: Sector Los Pinos, Servicentro, Cerro Mirador, Fertilizantes, Los Álamos, Progreso, Barrio Nuevo, Barrio Antiguo, Calupe, Ismael Salcedo, Posope, Posope Alto, Las Canteras, Ladrillera, Mezcladora, San Isidro, Santa Rosa, Planta Eléctrica, Pampa La Victoria, Desaguadero, Puente Tulipe, San Roque, San Roque I, San Roque II, Pampa de Burros, Pozo Tulipe, El Vivero II, Conchucos, Posope Bajo, Posope Alto, Alto Casa Blanca, Barrio Nuevo, Calupe, La Granja, Santa Teresita, José Olaya, Augusto B Leguía, Ramon Castilla, José C Mariátegui, Los Álamos, El Algarrobal, Las Brisas, La Inmaculada, San Bernardino, San Juan, San Enrique, La Ladrillera, Cholocal, Huaca China, Navarro sector I, Puente Caído – Huaca Rajada, Las Vegas - Huaca Rajada, San Baltazar, San Sebastián I, Collique Bajo, San Sebastián II, Santa Rosa de Collique, Collique Alto; Centro Poblado San Juan de la Punta, La Cría, Playa Seca, Pacherrez, Huaca de Piedra; Urbanización 24 de junio; Pueblo Joven 24 de junio; Caserío Santeño, Arbulu, La Granja, Rinconazo, Calupe, Caballo Blanco; Anexo Saltur, Huaca Rajada, Sipán; Fundo Tres Marías Sector Puente Once

Distrito: Cayaltí

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión SET Cayaltí – (Transformador Ensa) Alimentador CAY-201

Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión SET Cayaltí – (Transformador Ensa) Alimentador CAY-201 Zonas afectadas: Brazzil, Santa Isabel, Indoamérica, Los Laureles, Barrio Chino, Progreso, Túpac Amaru, La Bayoneta, La Aviación, 09 de octubre, Simón Bolívar, San Martín, Ramon Castilla, Jorge Chávez, Agustín Gamarra, Paseo de la Reforma, Badajos, La Unión, Las Adelinas, Francisco Bolognesi, Servicentro, Exparada, 20 de Enero, Santa Rosa, Miguel Grau, Arequipa, Sáenz Peña, Alfonso Ugarte, Alto Cayalti, 28 de Julio, Independencia, Miraflores, Los Laureles, Ex Pesebre, La Ladrillera, La Curva, San Pedro, Tarapacá, San Pablo, Cojal, Barrio Obrero II, El Palmo I, El Palmo II, Cajamarca, Cerro de León, Aviación, La Viña, Diego Ferré, Los Jardines, Francisco Carhuajulca, Guayaquil, Anexo Guayaquil, Corral de Palos, Cafetal, Nueva Esperanza;

Barrios: Excemento, Señor de los Milagros, Santa María I, Santa María II, La Melchora, El Núcleo I, La Campiña, Las Adelinas, Las Flores

Distrito: Cayaltí

Motivo: Trabajos de mantenimiento en redes de alta tensión SET Cayaltí – (Transformador Ensa) Alimentador CAY-201

